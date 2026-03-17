"كيف خطر لك هذا؟!" - ميكي فان دي فين يرد على الادعاءات بأن نجوم توتنهام لا يكترثون بخطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز
فان دي فين ينتقد الشائعات التي لا أساس لها
استغل فان دي فين المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة للتعبير عن إحباطه الشديد من الرواية الإعلامية التي تحيط بالنادي. وفي ظل تراجع فريق إيغور تودور حالياً إلى المركز الذي يسبق منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط، وغياب أي فوز عن رصيده في ثماني مباريات، ظهرت تقارير تفيد بأن اللاعبين قد «فقدوا الحماس». ورداً على هذه الادعاءات بشكل مباشر، وفي الوقت الذي يسعى فيه النادي اللندني إلى تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2، صرح المدافع: «بالطبع رأيت بعض الأمور. الصحفيون يقولون أشياء أحياناً وأنا أتساءل: 'كيف توصلتم إلى هذا؟' كأن اللاعبين قد فقدوا الحماس. هذا غير صحيح. يقولون إن اللاعبين سيغادرون في كل الأحوال. هذا مجرد هراء والناس بدأوا تصدقه."
إحباط في غرفة الملابس بسبب الروايات الكاذبة
كانت الأجواء داخل معسكر توتنهام متوترة طوال الموسم، ولم تتحسن المعنويات في ظل البداية الصعبة للفريق تحت قيادة تودور، والتي تضمنت خسارة أول أربع مباريات له. ورغم أن التعادل الأخير 1-1 مع ليفربول أوقف مسار الهزائم، إلا أن الفريق لا يزال متأثراً بشدة بالاتهامات الموجهة إليه باللامبالاة. وسلط فان دي فين الضوء على الارتباك الذي تسببه مثل هذه الأخبار بين أعضاء الفريق. "أحياناً نقرأ أشياء عن أنفسنا وعن لاعبين آخرين. ونقول: 'ما هذا؟' نقرأ شيئًا عن لاعب قال إنه سيغادر ولا يهتم بالوضع الذي يمر به، ثم يقرأ شخص ما هذا ويقول: 'كيف خرج هذا؟'"
نداء يائس إلى مشجعي توتنهام
مع اقتراب توتنهام بشكل خطير من ويست هام ونوتنغهام فورست في جدول الترتيب، يشعر المدافع بالرعب من أن تؤدي الأخبار الملفقة إلى إبعاد قاعدة جماهيرهم المخلصة. وقد وجه نداءً صادقاً إلى المشجعين، مؤكداً لهم أن البقاء في الدوري هو الهدف الوحيد. وشدد قائلاً: "الناس يختلقون الأمور وهذا أمر محبط لنا لأنه يجلب المزيد من المتاعب. ثم يبدأ المشجعون في تصديق ذلك أو يقولون: 'أوه، اللاعبون لم يعودوا يهتمون. ماذا سيحدث للنادي؟" لكن، صدقوني، كل من يشارك في الملعب، كل الموظفين، اللاعبين، الجميع، يهتمون كثيرًا بالوضع الذي نحن فيه ونريد فقط تغيير الأمور. هذا هو الهدف الرئيسي للجميع. إذا كانت بعض التقارير تقول إن اللاعبين لم يعودوا يهتمون، فهذا أمر محبط للغاية بالنسبة لفريقنا."
معركة شاقة ضد أتلتيكو مدريد
يجب على توتنهام الآن أن يحوّل تركيزه من مشاكله المحلية إلى مباراة الإياب الصعبة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد. بعد الأداء الكارثي في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الإسبانية، يحتاج رجال تودور إلى الفوز بثلاثة أهداف فقط لفرض الوقت الإضافي على فريق دييغو سيميوني المنضبط.
إعلان