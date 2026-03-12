كيف تؤثر نتائج دوري أبطال أوروبا الكارثية على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على آمالها في الحصول على خمسة مقاعد مؤهلة للموسم المقبل

على الرغم من الانتكاسات الأخيرة، تحافظ إنجلترا على صدارتها في قمة جدول المعاملات بمتوسط 22.513. وهذا يوفر لها فارقًا مريحًا عن إسبانيا (18.031) وألمانيا (18.000)، على الرغم من أن الفارق لم يعد كبيرًا. يكافئ النظام الثبات في جميع المستويات؛ فكل فوز يمنح الدولة نقطتين، بينما يمنح التعادل نقطة واحدة.

بالإضافة إلى نتائج المباريات، تلعب بنية "النقاط الإضافية" دورًا محوريًا في الترتيب النهائي. يضيف التقدم في مراحل خروج المغلوب وزناً حيوياً إلى المتوسط، حيث يقدم دوري أبطال أوروبا أعلى مكافأة بـ 1.5 نقطة، يليه دوري أوروبا بـ 1 نقطة ودوري المؤتمرات بـ 0.5 نقطة. هذه الحوافز، إلى جانب النقاط المرجحة التي تم منحها بالفعل لمراكز الترتيب في مرحلة الدوري، تعني أن التقدم في البطولة الرئيسية هو أسرع طريقة لضمان الحصول على مكان إضافي في التصفيات.