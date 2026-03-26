كيف تلعب البوسنة، المنافس القادم لإيطاليا في تصفيات كأس العالم: انتبهوا إلى دزيكو وألايبيغوفيتش

ستكون البوسنة هي المنافس الذي ستواجهه إيطاليا في مباراة يوم الثلاثاء 31 مارس: وهي الخطوة الأخيرة للمنتخب الإيطالي قبل حسم تأهله إلى كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وقد أقصى المنتخب الإيطالي أيرلندا الشمالية، بينما فاز البوسنيون على ويلز بقيادة كريغ بيلامي. مدرب البوسنة هو سيرجي بارباريز البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مهاجم سابق لعب بين أوائل التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، وأكثر لاعب أجنبي خاض مباريات في الدوري الألماني؛ ولد في موستار، وهي مدينة تبعد 120 كم عن سراييفو، وقد أُطلق اسمه على أحد شوارعها. وهو يقود المنتخب البوسني منذ أبريل 2024، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 وخسر 8 من أصل 20 مباراة.



