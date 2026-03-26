كيف تسير أمور ليبرالي في كاتانزارو: أهداف وتمريرات حاسمة في دوري الدرجة الثانية، تفاصيل الاتفاق مع ميلان

بعد أن قضى النصف الأول من الموسم بعيداً عن الأضواء، أصبح ماتيا ليبيرالي الآن محط اهتمام الجميع. هذا اللاعب الذي يلعب في مركز صانع الألعاب، من مواليد عام 2007، وترعرع في صفوف ميلان، غادر «الروسونيري» الصيف الماضي في صفقة انتقال نهائية للانضمام إلى كاتانزارو في دوري الدرجة الثانية: صفقة مجانية مقابل الحصول على 50٪ من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية. كانت الأشهر الأولى صعبة، حيث لم يشارك اللاعب المولود عام 2007 كثيرًا ولم يتمكن من إظهار أفضل ما لديه، ولكن بمجرد أن وجد بعض الاستمرارية، انطلق بسرعة محرزًا أهدافًا ومقدمًا تمريرات حاسمة ومساهمًا في مساعدة فريق أكويلاني على بلوغ التصفيات.



