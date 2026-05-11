4 غرز في الوجه .. كيفين دي بروينه يغيب عن مواجهة نابولي وبولونيا رسميًا

كان دي بروينه من بين اللاعبين الأساسيين في تشكيلة كونتي لمباراة نابولي - بولونيا: لكن ماذا حدث؟ لماذا لن يلعب البلجيكي ومن سيحل محله؟

كيفن دي بروينه لن يبدأ المباراة بين نابولي وبولونيا، ووفقاً لما أوردته قناة "سكاي سبورت"، قد يبدأ النجم البلجيكي من مقاعد البدلاء في المباراة المؤجلة من الجولة 36.

  • سبب غياب دي بروينه عن التشكيلة الأساسية

    تعرض اللاعب البلجيكي لإصابة جرحية في الحاجب خلال التدريبات النهائية، وبالتالي لن يكون متاحًا للمدرب أنطونيو كونتي.

  • تفسير كونتي

    قبل المباراة، أوضح كونتي لشبكة DAZN حالة كيفن دي بروينه قائلاً: "تعرض خلال التدريب لاصطدام رأس برأس، مما أدى إلى جرح في عظم الوجنة، وتم خياطته بأربع غرز. وقد خضع للفحوصات الطبية وتبين عدم وجود إصابة في الدماغ، لكنه مع ذلك يعاني من كدمات".


  • من سيحل محل دي بروينه

    سيحل جيوفاني محل دي بروينه، وسيكمل المهاجم السابق لفيرونا ثلاثي الهجوم مع أليسون سانتوس على الجانب الآخر وهويلوند في مركز الهجوم.


  • موسم مليء بالمصاعب

    يبدو أن الموسم الأول لكيفن دي بروينه مع نابولي سيختتم بنفس الطريقة التي بدأ بها.

    فقد شارك لاعب مانشستر سيتي السابق في ستة عشر مباراة فقط من أصل خمسة وثلاثين مباراة في الدوري بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في أواخر أكتوبر.

    وبعد عودته في أوائل مارس، استعاد دي بروينه مكانه في التشكيلة الأساسية على الفور، لكنه لم يبرز.

