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Kevin De Bruyne GOAL GFX HDGetty GOAL
محمود خالد

مسمار في نعش نابولي: وسط "هيمنة" يوفنتوس .. احذروا من ثورة دي بروينه القادمة!

فقرات ومقالات
كيفين دي بروين
يوفنتوس
نابولي
الدوري الإيطالي

يوفنتوس يصنع المفاجأة ويُسقط نابولي بثنائية..

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يوفنتوس

يوفنتوس

متعة كرة القدم في إحراز الأهداف، ولكن التأخر في إحرازها لا يعني أنها لم تكن مثيرة قبل التسجيل متأخرًا، بل إن الـ90 دقيقة في قمة يوفنتوس ونابولي، حملت من الإثارة، ما يجعلك تعيش مع كل تفاصيلها، خاصة وإن كان الفوز "المفاجئ" من نصيب اليوفي، الذي فاجأ نابولي، بهدفين صاروخيين من البوسني كريم ألايبيجوفيتش، والإيفواري جيريمي بوجا، في الدقيقتين 70 و87، لينال فوزًا مستحقًا، رفع رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز السابع، بينما تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة، في المركز الثامن.

في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وعلى غير المعتاد، ظهر يوفنتوس بشكل طيب للغاية، رغم أزماته طوال الموسم التي جعلت المدرب لوتشيانو سباليتي مرشحًا فوق العادة من أجل الإقالة، ومع أن نابولي كان الأقرب إلى المرمى، إلا أن الرداء الهجومي الذي ارتدته "السيدة العجوز"، يستحق أن يثير التفاؤل لجماهير اليوفي التي عاشت مرحلة صعبة من أزمة الانقسامات وتمرد اللاعبين.

بين هذا وذاك، يخوض النجم البلجيكي كيفن دي بروينه، معركة مع الذات، بأداء تكتيكي في القمة الإيطالية، يثير التساؤلات: هل كانت انتفاضة يوفنتوس تستوجب قرار لاندوتشي "الغريب"؟ أم أن القرار هو الذي أدى لظهور اليوفي؟

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  • أليجري ولاندوتشي .. والمعاناة واحدة

    مع قرار القاضي الرياضي في دوري الدرجة الأولى، بإيقاف مدرب نابولي، ماسيميليانو أليجري، مباراتين وغرامة 10 آلاف يورو، بسبب تصرفه العدواني تجاه أحد مسؤولي روما، جاء لاندوتشي، ليقود الكتيبة أمام يوفنتوس.

    والسؤال هو: "هل كان دي بروينه، مجبرًا على هذا الدور الأقرب للدفاع، في ظل سيطرة يوفنتوس الميدانية، وأفضليته في لعبة الوسط؟ أم أن هذا التراجع هو ما زاد من أفضلية اليوفي في محاولة الوصول لمنطقة نابولي؟".

    دي بروينه، الذي نصبته الجماهير أفضل لاعب في نابولي، خلال شهر سبتمبر، خاض معركة مع الذات، لإثبات بأنه "ذهب لا يصدأ"، حيث بات مطالبًا، بانطلاقات أسرع في الميدان، للتراجع كثيرًا من أجل استلام الكرة من الأظهرة، ومن ثمّ الانطلاق لصناعة اللعب، الأمر الذي ربما أثر عليه بدنيًا، ودفع لاندوتشي لإخراجه مع بداية الشوط الثاني، وقد يفسّر أيضًا بأنه محاولة لعدم إرهاقه قبل مباراة بورتو في دوري الأبطال.

  • احذروا من ثورة دي بروينه

    هذا الإصرار على الاستزادة من أدوار كيفن دي بروينه، ربما يجعلنا نتساءل "متى يحين موعد ثورته؟"، والتي انطلقت شرارتها بالفعل خلال مباراة فياريال، حينما أشارت التقارير إلى وقوع مشادة بينه وبين ماسيميليانو أليجري، بسبب تجاهل صانع الألعاب البلجيكي، تعليمات تكتيكية محددة، فيما خرج وقتها أليجري لنفي وجود أي مشاكل سابقة، مؤكدًا أن الأمر لا يتعدى كونه مجرد سوء تفاهم.

    لاندوتشي بدا وكأنه يبعثر الأوراق أمام يوفنتوس، الدفع بدي بروينه كلاعب وسط أيمن، وإخراجه مع بداية الشوط الثاني، ولم يتوقع أن يتحول نابولي إلى هذا التحفظ الدفاعي الكبير، ليترك السيطرة لليوفي، بشكل لم يكن متوقعًا لفريق يواجه الكثير من التخبطات، في الوقت الذي كان يحتاج فيه لنجم مثل كيفن، يكون قادرًا حتى على إيصال الكرة إلى لورينزو لوكا، أو حتى إرسال الكرة لداخل منطقة الجزاء، أو التسديد من خارج المنطقة، بدلًا من الاكتفاء بالدفاع فقط.

    أن تمنع توغل دوجلاس لويز أو قتالية كوبيمايرز، أو تحركات كريم ألايبيجوفيتش، من اليسار، ربما لم يكن من الأدق أن تمنح تلك المهام إلى دي بروينه، بل إنه بحاجة إلى ازدياد وجوده في منطقة نابولي، خاصة وأن الشوط الثاني أظهر لنا تلك الفجوة بين الوسط والهجوم.

  • كلمة أخيرة..

    عندما يدخل يوفنتوس بغياباته وأزماته خارج الملعب، فيتحول إلى وحش كاسر، يسيطر على المباراة تمامًا في الشوط الثاني، ولا تجد لورينزو لوكا، الملقب بـ"إبراهيموفيتش الجديد"، صاحب الطول الفارع، لا يستطيع الوصول بالكرة إلى المرمى، رغم أنه كاد أن يسجل برأسية مبكرة في الدقيقة الثامنة، تألق فيكاريو في إبعادها، ثم تجد تلك الفجوة واضحة بين الخطوط، فلا تتحجج بأن دي بروينه لم ينفذ المطلوب منه في البناء، بل يجب على نابولي أن يلوم نفسه، إذا ما قرر المزيد من إرهاق البلجيكي بدلًا من التركيز على أدواره المعتادة في شن الهجمات أمام يوفنتوس، خاصة في ظل غياب لوبوتكا وهويلوند، فكان الفريق بدا خاليًا من أي صناع لعب.

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بورتو

بورتو

دوري أبطال أوروبا

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نابولي

نابولي

ألكمار

ألكمار

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05 نوفمبر 2026

يوفنتوس

يوفنتوس