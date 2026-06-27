"تتبقى لدي 5 أيام مع الأهلي".. كيسييه يغازل يوفنتوس من المونديال: أنا صفقة مجانية رائعة!

يعرض فرانك كيسييه نجم منتخب كوت ديفوار نفسه كلاعب خط وسط جديد لنادي يوفنتوس مباشرة من معسكر كأس العالم، موضحًا ثقته الكبيرة بنفسه بقوله: "إنهم محقون في رغبتهم بضمي".

ورغم أن عقده مع النادي الأهلي السعودي قد انتهى رسميًا، إلا أن كيسييه تمكن من الوصول إلى موعد كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو في أفضل حالاته الفنية والبدنية. وقد أقنع منتخب بلاده كوت ديفوار الجميع طولاً وعرضًا، متأهلاً بجدارة إلى دور الـ32 حيث سيواجه منتخب النرويج بقيادة إيرلينج هالاند.

وفي مقابلة صحفية مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، أراد كيسييه التحدث أيضًا عن مستقبله، حيث رد بوضوح على الشائعات التي تضعه في دائرة اهتمام يوفنتوس، والذي يبدو مستعدًا لحسم الصفقة في انتقال حر لإعادته إلى إيطاليا بعد تجربته السابقة مع ميلان، حيث أكد النجم الإيفواري وجود اتصالات جارية بالفعل.