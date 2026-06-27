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FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images
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"تتبقى لدي 5 أيام مع الأهلي".. كيسييه يغازل يوفنتوس من المونديال: أنا صفقة مجانية رائعة!

انتقالات
يوفنتوس
فرانك كيسييه
كأس العالم
الأهلي
ميلان
كوت ديفوار ضد النرويج
كوت ديفوار
النرويج

"هم محقون في رغبتهم بضمي"

يعرض فرانك كيسييه نجم منتخب كوت ديفوار نفسه كلاعب خط وسط جديد لنادي يوفنتوس مباشرة من معسكر كأس العالم، موضحًا ثقته الكبيرة بنفسه بقوله: "إنهم محقون في رغبتهم بضمي".

ورغم أن عقده مع النادي الأهلي السعودي قد انتهى رسميًا، إلا أن كيسييه تمكن من الوصول إلى موعد كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو في أفضل حالاته الفنية والبدنية. وقد أقنع منتخب بلاده كوت ديفوار الجميع طولاً وعرضًا، متأهلاً بجدارة إلى دور الـ32 حيث سيواجه منتخب النرويج بقيادة إيرلينج هالاند.

وفي مقابلة صحفية مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، أراد كيسييه التحدث أيضًا عن مستقبله، حيث رد بوضوح على الشائعات التي تضعه في دائرة اهتمام يوفنتوس، والذي يبدو مستعدًا لحسم الصفقة في انتقال حر لإعادته إلى إيطاليا بعد تجربته السابقة مع ميلان، حيث أكد النجم الإيفواري وجود اتصالات جارية بالفعل.

  • "كوت ديفوار لا تخشى أحداً"

    تحدث كيسييه عن طفولته وتأهل منتخب بلاده التاريخي قائلاً: "لقد نشأت في يوبوجون، وكبرت وأنا أشاهد كأس العالم عبر شاشات تلفزيون صغيرة بإشارة غير مستقرة". وأضاف النجم الإيفواري: "في هذه الأيام فكرت في ديدييه دروجبا، ويايا وكولو توريه، وغيرهم من اللاعبين الإيفواريين من الجيل الذهبي لكرة القدم لدينا، هذا التأهل الذي حققناه هو من أجلهم أيضًا، فقد كنت أحلم معهم، وأبكي معهم".

    وأوضح مدى إصرار فريقه مضيفًا: "الآن صنعنا التاريخ، وهم من ألهمونا. كنت طفلاً يحلم بكأس العالم وهو يلعب في الشارع، لقد وصلت إلى هنا، والآن سنمضي قدمًا. يجب ألا نضع أي حدود لأنفسنا، لا أحد على الإطلاق. فرنسا؟ النرويج؟ لا يهم، يجب علينا فقط أن نحلم، ونحلم، ونحلم".

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  • حديث عن يوفنتوس

    تطرق كيسييه للحديث عن اهتمام السيدة العجوز بضمه، حيث أكد ذلك قائلاً: "يوفنتوس؟ نعم، نعم، هناك حديث عن ذلك، لقد رأيت الأخبار". وأوضح موقفه الحالي مبينًا: "أنا أفكر فقط في كأس العالم حاليًا، لكنني أضيف شيئًا واحدًا: أنا صفقة رائعة جدًا، فأنا في حالة بدنية جيدة، وأشارك في المونديال، والأهم من ذلك أنني لاعب حر، ومن الصعب أن تطلب أكثر من ذلك!". وبرر كثرة العروض المقدمة له بقوله: "لهذا السبب يريدني الكثيرون، وهم محقون في ذلك!".

  • وكيل أعمالي يعمل

    وختم كيسييه تصريحاته بتوضيح موقفه مع ناديه السعودي قائلاً: "لخمسة أيام أخرى ما زلت لاعبًا في النادي الأهلي بجدة، وبعد مباراة دور الـ32 سنلتقي وسأخبركم بشيء ما". وأشار إلى حراك مستقبله موضحًا: "وكيل أعمالي يعمل، والمكالمات كثيرة، وأكرر، هذا أمر طبيعي.. حتى أنا كنت لأتعاقد مع نفسي في ظل هذه الظروف البدنية والاقتصادية!".

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