كيروش : حكام الفيديو ذهبوا لتناول القهوة أمام إنجلترا و"ألفاظ بذيئة" أشعلت خلافي مع بيلينجهام

وبعد هذا التعادل، لا يزال أمام كلتا الدولتين المزيد من العمل الذي يجب إنجازه في مبارياتهما الأخيرة ضمن المجموعة، رغم أن كلاهما في وضع جيد يؤهلهما للوصول إلى دور الـ32.
وتظل إنجلترا، التي استهلت مشوارها بفوز 4-2 على كرواتيا، في صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط. كما تحتل غانا المركز الثاني برصيد أربع نقاط أيضًا عقب فوزها الصعب على بنما، ولا يفصل بين الفريقين سوى فارق الأهداف قبل الجولة الأخيرة الحاسمة.
وستسعى إنجلترا إلى حسم تأهلها عندما تواجه بنما في إيست رذرفورد يوم السبت، بينما ستلتقي غانا مع كرواتيا في فيلادلفيا.
وعلى الرغم من تعليقه الساخر بشأن تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ظل كيروش متفائلاً بشأن عزيمة فريقه، واختتم قائلاً: «هم يسيطرون على الكرة لفترة أطول، لكننا نقاتل أكثر، ونقاتل بشكل أفضل، ونصنع بعض الفرص، بينما يحصلون هم على فرصهم في النهاية. أعتقد أنهم سعداء، وأنا سعيد أيضاً بنتيجة التعادل».