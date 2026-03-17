علي سمير

كيس سميت .. أفضل من دي يونج ويعشق ميسي و"كرهه للمطر" يضعه على أعتاب ريال مدريد

هل يتحرك فلورنتينو بيريز في الصيف؟

لمدة أسابيع طويلة، ظهر اسم كيس سميث كواحد من اللاعبين الذين ارتبطوا كثيرًا بالانتقال إلى عدة أندية في الصيف المقبل، وبالتحديد ريال مدريد وبعض أندية الدوري الإنجليزي.

ظهور الاسم بصفة متكررة يمنحنا انطباعًا بأن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع ألكمار، ويبدو أن اللاعب قد حدد وجهته بالفعل، وبعث برسالة إلى أحدهم وكأنه يقول "لقد حان الوقت للتعاقد معه"!

كيس سميت لا يريد أن يفعلها "في ليلة باردة بمدينة ستوك" مثلما يقال عن صعوبة الأجواء في البريميرليج، واختار طريقه المفضل لسبب من غير المألوف سماعه.

هل حاول اللاعب اختلاق الأعذار لمغازلة ريال مدريد؟ وهل يتحرك الثنائي بالفعل للحصول على خدماته؟

    لا يريد اللعب تحت الأمطار

    عبر مقابلة مع قناة "Supergaande" قال كيس سميث عن إمكانية رحيله ومغادرته لألكمار في الصيف:"أريد اللعب في الدوري الإسباني، أنا أحب الشمس، سئمت من اللعب تحت الأمطار والبرد، لذلك أطمح في الذهاب إلى إسبانيا".

    ويشير بذلك اللاعب إلى رفضه القاطع لفكرة الانتقال للدوري الإنجليزي، بسبب السمعة المعروفة عن البرودة الشديدة للأجواء في إنجلترا، مستبعدًا إلى إمكانية انتقاله لفريق هولندي آخر.

    وواصل اللاعب حديثه:"الأمر المثالي بالنسبة لي سيكون الذهاب إلى فريق داخل هولندا قبل الانتقال لمكان آخر، ولكن هذه الفكرة ليست ممكنة في الوقت الحالي".

    صاحب الـ20 سنة أغلق الباب بهذه التصريحات أمام كبار الدوري الإنجليزي، كبار البريميرليج مثل مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول ويونايتد وتشيلسي وغيرهم، لم تعد لديهم فرصة لاغتنام واحد من أهم المواهب بخط الوسط في أوروبا.

    اللاعب لفت الأنظار بسبب شموليته وقدرته على إحداث الفارق في أكثر من مركز، سواء الوسط المدافع أو الارتكاز أو صانع الألعاب رقم 10، والغريب أنه يفعل كل ذلك بإتقان شديد للغاية في هذا العمر.

    لماذا يطارده الجميع؟

    "أفضل من فرينكي دي يونج" .. اللاعب الحائز على بطولة أوروبا مع منتخب هولندا تحت 19 سنة، تتم مقارنته بشكل مباشر مع ابن بلاده الذي يلعب حاليًا في برشلونة، والذي قدم مستويات مماثلة لما فعله لاعب الفريق الكتالوني مع أياكس أمستردام.

    مستوى سميت لا يتناسب مع عمره أبدًا، مما يجعل دخوله في مقارنات مع كبار اللاعبين أمر منطقي، وتم اختيار دي يونج بالتحديد بسبب الصفات المتشابهة بين كل منهما.

    نجم ألكمار يمتلك جميع صفات لاعب الوسط في كرة القدم الحديثة، لديه رؤية رائعة في قراءة الملعب، يتعامل بكل أريحية مع الكرة بين قدميه ويجيد التحرك بين الخطوط.

    هناك تشبيهات أخرى مع كيفين دي بروينه بسبب صفاته البدنية المذهلة، كما سجل 6 أهداف وصنع 8 في 69 مباراة، وهو أمر مقبول للاعب في مركزه وفئته السنية، مع الاعتراف بحاجته إلى التطور في أمور أخرى.

    ريو فيرديناند رشحه لمانشستر يونايتد قائلًا:"أحب هذا اللاعب كثيرًا، إذا لم تعرفونه فعليكم أن تلقوا نظره عليه، إنه رائع جدًا، يمكنه فعل كل شيء في خط الوسط على أعلى مستوى".

    من يتعاقد معه؟

    وفقًا لموقع "ذا أثلتيك" ألكمار يريد الحصول على مبلغ 52 مليون جنيه استرليني للتخلي عن نجمه الشاب، وهناك قائمة طويلة من الحالمين بالتعاقد معه، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد الذي يبدو أنه سيكون عليه اليأس والتخلي عن هذا الحلم بعد تصريحاته الأخيرة عن المطر وبرودة الجو.

    ريال مدريد لا يزال يبحث عن خليفة لتوني كروس ولوكا مودريتش أيضًا، جود بيلينجهام ليس في أفضل حالاته، نفس الأمر بالنسبة لإدواردو كامافينجا، لذلك يجب أن يدخل النادي الصيف القادم باحثُا عن لاعب وسط بأدوار شاملة.

    وفقًا لتقرير من موقع "ترانسفير ماركت" فإن سميت مشجع لريال مدريد، وهو ما يرفع من حظوظ الميرينجي لو حاول التعاقد معه من ألكمار في الصيف المقبل، رغم المنافسة المحتدمة من أندية البريميرليج بالإضافة إلى بايرن ميونخ.

    ورغم حبه لريال مدريد، قال اللاعب بتصريحاته الأخيرة:"أندريس إنييستا وليونيل ميسي، هما اللاعبان اللذان كنت معجبًا بهما عندما كنت صغيرًا".

    هل يجلبه برشلونة كبديل لفرينكي دي يونج نفسه؟ أمر وارد، ولكن قدرات النادي الكتالوني المالية ووجود أولويات مثل المهاجم وقلب الدفاع الأيسر، تجبره على عدم الدخول في سباق ضمه.

    إذن، الكرة الآن في ملعب ريال مدريد، عاشق الميرينجي بعث برسالة صريحة .. يريد اللعب في إسبانيا لأنه لا يحب المطر والطقس البارد، فهل يتحرك فلورنتينو بيريز لخطف موهبة أخرى على غرار ما حدث مع أردا جولر وفرانكو ماتانتونو؟

