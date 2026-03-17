كونور غالاغر يعاني من «مشاكل الربو» في الوقت الذي يقدم فيه إيغور تودور آخر المستجدات حول لياقة نجوم توتنهام قبل مباراة أتلتيكو

يتوتر توتنهام بشأن حالة غالاغر البدنية قبل مباراة الإياب الحاسمة في دور الـ16 على ملعب توتنهام هوتسبير. وقد غاب اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي انضم من أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني في يناير، عن التدريبات يوم الثلاثاء، كما لم يشارك مع الفريق خلال مباراة التعادل التي خاضها الفريق في عطلة نهاية الأسبوع أمام ليفربول.

وأوضح المدرب المؤقت تودور الموقف المتعلق باللاعب قبل ختام المباراة التي يتأخر فيها الفريق بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، قائلاً: "سنرى اليوم ما يمكننا فعله لأنه، كما تعلمون، يعاني على الأرجح من مشاكل في الربو. لديه فيروس يسبب له بعض الأعراض غير السارة، لذا سنرى غداً ما إذا كان قادراً على الجلوس على مقاعد البدلاء. لا يوجد خطر، لكنه لا يزال غير قادر على اللعب".