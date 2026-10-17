"العصا مطلوبة ولكن تحتاج الجزرة أيضًا" .. كونسيساو يعلق على مستوى نجله في يوفنتوس

وعلق المدرب البرتغالي على انفعالات نجله: "انفعاله لحظة استبداله في مباراة سيلتا فيجو في الدوري الأوروبي؟ لنبدأ من مبدأ واضح: المدرب دائمًا على حق. إذا رأى سباليتي أن من الأفضل إجراء ذلك التبديل، فلا بد أن لديه أسبابه. لكن علينا أيضًا أن نتفهم إحباط لاعب كان يريد تقديم المزيد. هذا رأيي كمدرب، في فريقي أريد دائمًا لاعبًا يتحلى بالشخصية ويغضب عند استبداله، بدلًا من لاعب لا يهمه الأمر على الإطلاق. هذه مواقف نراها كثيرًا في كرة القدم، قد لا تكون جميلة، لكن لا ينبغي تهويلها أيضًا".

وأكمل: "حتى الآن في هذا الموسم سجّل هدفًا واحدًا فقط مع صناعة هدف؟ هناك رواية بشأن تشيكو لا تعجبني: إنه جناح، وليس مهاجمًا صريحًا. كل العمل الذي يقوم به سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي من أجل رفاقه لا يُقدَّر حق قدره: فهو يخلق التفوق العددي، ويركض، ويراوغ، ويفتح المساحات. وعندما يلعب بشكل جيد أو يسجل، يُقال دائمًا إنه قادر على تقديم المزيد، أما إذا لم يسجل فتنزل عليه الانتقادات. لا مانع من العصا، لكن من حين لآخر لن يضر أيضًا بعض الجزر. أنا لا أتحدث بصفتي والدًا، بل هذا تقييمي كمدرب، ولاحظوا جيدًا أنني دربته أيضًا. أما كأب، فعلى العكس، أغضب منه في كل مرة يسدد ولا يسجل (يضحك)".



