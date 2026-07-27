ظل رحيل محمد صلاح لفترة طويلة جرحاً مفتوحاً في أروقة ليفربول، حيث فقد النادي أحد أخطر أسلحته الهجومية على الإطلاق. ويدفع المدرب أندوني إيراولا إدارة النادي نحو القيام باستثمار ضخم يضفي المزيد من السرعة والحلول غير المتوقعة على الرواق الأيمن. ومن بين العديد من الأسماء التي تم طرحها واستطلاع رأيها، برز اسم فرانسيسكو كونسيساو، نجم يوفنتوس.
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كونسيساو أم باركولا؟.. ليفربول يتحرك أخيرًا لضم "خليفة" محمد صلاح
جس نبض كونسيساو
وفقاً لما أوردته صحيفة "توتوسبورت" في الأيام القليلة الماضية، بدأ ليفربول اتصالاته مع ممثلي الجناح البرتغالي، والذي يعتبره يوفنتوس عنصراً في غاية الأهمية ضمن تشكيلة الفريق. ورغم أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، إلا أن المطالب المالية للبيانكونيري قد تعرقل إتمام الصفقة.
مطالب يوفنتوس
دفع النادي الإيطالي إجمالاً نحو 40 مليون يورو للحصول على بطاقة نجل سيرجيو من بورتو. وهو مبلغ تم دفعه لضمه بصفة نهائية قبل عام واحد فقط، وبالتالي، من أجل السماح له بالرحيل وتحقيق مكاسب مالية ضخمة، سيتطلب الأمر عرضاً فلكياً قد يصعب على الريدز تلبيته. وبحسب "توتوسبورت"، فإن نقطة البداية لأي مزايدة لن تقل عن 50 مليون يورو.
العيون على باركولا
في الواقع، لطالما كان حلم ليفربول في سوق الانتقالات هو محاولة خطف برادلي باركولا من باريس سان جيرمان. وكما أكدت صحيفة "ليكيب"، أبلغ المهاجم الفرنسي ناديه الباريسي اليوم بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي بعد عامين، مما يفتح الباب بشكل مدوٍ أمام سيناريو رحيله خلال نافذة الانتقالات الحالية. بالطبع، ستكون التكلفة المالية لنجم ليون السابق أعلى بكثير مقارنة بكونسيساو، لكنه يحظى بإعجاب أكبر داخل أروقة النادي الإنجليزي.
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