قد يكون هدف بوليتانو قد أقصى ميلان نهائياً من سباق اللقب. فاز نابولي 1-0 على ملعب مارادونا ضد فريق ماسيميليانو أليجري،وكان هدف لاعب إنتر السابق الذي دخل الملعب قبل ربع ساعة من نهاية المباراة بدلاً من سبينازولا حاسماً، وبعد بضع دقائق كان جاهزاً في منطقة الخصم وسدد الكرة بقدمه اليمنى على الطاير ليحسم المباراة. وبفضل هذه النقاط الثلاث، تجاوز فريق أنطونيو كونتي ميلان ليتقدم بفارق نقطتين عن الروسونيري و7 نقاط عن إنتر المتصدر الذي سجل أمس خمسة أهداف في مرمى روما.
كونتي يترشح لمنصب مدرب المنتخب الوطني: "لو كنت الرئيس، لوضعت نفسي في الاعتبار"
رسالة كونتي
خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أجاب أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، على سؤال حول احتمال عودته إلى المنتخب الوطني قائلاً: "دعونا لا ننسى أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، كان هناك حديث عن مغادرتي لنابولي والانتقال إلى يوفنتوس. على وسائل الإعلام الآن أن تكتب، ومن الطبيعي أن يكون اسمي ضمن تلك القائمة. لو كنت رئيس الاتحاد، لوضعت نفسي في الاعتبار، إلى جانب آخرين. الأسباب؟ سأختار كونتي لأسباب عديدة. لقد عملت مع المنتخب الوطني من قبل وأعرف البيئة؛ وهذا يشرفني، لأن تمثيل بلدك هو أمر جميل. لدي عام آخر في العقد وسألتقي بالرئيس في نهاية الموسم. يؤسفني أنه لو كنا قد تأهلنا لكأس العالم، ربما بركلات الترجيح، لكان الحديث عن إنجاز عظيم وكرة قدم رائعة. لسوء الحظ، النتائج هي ما يهم، لكن بعد الاستبعاد من ثلاث بطولات كأس العالم، يجب القيام بشيء جاد. عندما كنت مدرباً، كان هناك الكثير من الحديث، لكنني لم أجد سوى القليل من المساعدة حتى من جانب الأندية. الآن الوضع كارثي، لكن حتى في هذه المواقف، هناك دائماً شيء يمكن إنقاذه. نحن جميعاً نهتم بالمنتخب الوطني، ويجب القيام بشيء ما".
المرشحون الآخرون
في الواقع، يُعد أنطونيو كونتي أحد المرشحين المحتملين لتولي منصب مدرب المنتخب الإيطالي بعد رحيل غاتوزو. وبالإضافة إلى مدرب نابولي، ارتبط اسم دانييلي دي روسي - المدرب الحالي لنادي جنوة - في الأسابيع الأخيرة بمنصب المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي، وهو اسم كان قد طُرح بالفعل قبل تعيين غاتوزو، شأنه شأن ستيفانو بيولي، الذي لا يزال عاطلاً عن العمل منذ إقالته من فيورنتينا في نوفمبر الماضي. العودة المحتملة الأخرى هي لروبرتو مانشيني الذي يشغل حالياً منصب مدرب فريق السد في قطر، ثم هناك اقتراح يشير إلى سيموني إنزاجي الذي قال إنه سعيد في فريق الهلال في المملكة العربية السعودية.