كونتي يترشح لمنصب مدرب المنتخب الوطني: "لو كنت الرئيس، لوضعت نفسي في الاعتبار"

خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أجاب أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، على سؤال حول احتمال عودته إلى المنتخب الوطني قائلاً: "دعونا لا ننسى أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، كان هناك حديث عن مغادرتي لنابولي والانتقال إلى يوفنتوس. على وسائل الإعلام الآن أن تكتب، ومن الطبيعي أن يكون اسمي ضمن تلك القائمة. لو كنت رئيس الاتحاد، لوضعت نفسي في الاعتبار، إلى جانب آخرين. الأسباب؟ سأختار كونتي لأسباب عديدة. لقد عملت مع المنتخب الوطني من قبل وأعرف البيئة؛ وهذا يشرفني، لأن تمثيل بلدك هو أمر جميل. لدي عام آخر في العقد وسألتقي بالرئيس في نهاية الموسم. يؤسفني أنه لو كنا قد تأهلنا لكأس العالم، ربما بركلات الترجيح، لكان الحديث عن إنجاز عظيم وكرة قدم رائعة. لسوء الحظ، النتائج هي ما يهم، لكن بعد الاستبعاد من ثلاث بطولات كأس العالم، يجب القيام بشيء جاد. عندما كنت مدرباً، كان هناك الكثير من الحديث، لكنني لم أجد سوى القليل من المساعدة حتى من جانب الأندية. الآن الوضع كارثي، لكن حتى في هذه المواقف، هناك دائماً شيء يمكن إنقاذه. نحن جميعاً نهتم بالمنتخب الوطني، ويجب القيام بشيء ما".



