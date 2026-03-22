"كوميديا تراجيدية!" - جوزيه مورينيو يثور غضبًا من العقوبة "المبنية على كذبة" بينما ينفي مدرب بنفيكا ركل الكرة باتجاه مقاعد البدلاء للفريق المنافس

مورينيو، الذي اشتهر بلقب «الاستثنائي» عند توليه منصب مدرب تشيلسي للمرة الأولى عام 2004، تم طرده في الدقائق الأخيرة من مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2، حيث تمكن بنفيكا من التعويض بعد تأخره بهدفين ليحصد نقطة في الدقيقة 88.

كما اشتبك المدرب البالغ من العمر 63 عامًا والمعروف بصراحته مع مساعد مدرب بورتو لوتشو غونزاليس خلال تلك المباراة، مما أدى إلى مواجهة غاضبة، حيث أخبر مورينيو الصحفيين بعد ذلك أن منافسه الأرجنتيني نعتته بـ"الخائن" "20 أو 30 مرة".

وتلقى مورينيو عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء، وإيقافاً لمدة 11 يوماً - بما في ذلك مباراة إضافية - بسبب الحادثة مع غونزاليس، التي اتُهم بإثارتها. وقال المدرب السابق لبورتو، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في ذلك الوقت: "بخصوص الطرد، هناك أمران. يقول الحكم إنه طردني لأنني ركلت الكرة باتجاه مقاعد البدلاء لفريق بورتو، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

"لا أعرف إن كانت ثلاث أو أربع أو خمس مرات، لكنني فعلت ذلك مرات عديدة في ملعب لوز – بعد أن سجلنا هدفاً، ذهبت الكرة إلى المدرجات. طريقة للاحتفال وإعطاء الكرة لمشجع محظوظ. أعلم أنني لست جيداً من الناحية الفنية، لكنها كانت موجهة إلى المدرجات".