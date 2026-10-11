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هيثم محمد

كومو وروما | صراع خليفة ميسي بين "الماضي" ديبالا و"المستقبل" نيكو باز .. وظهور سار لمفاجأة زيدان

فقرات ومقالات
التحليل الفني
كومو ضد روما
كومو
روما
الدوري الإيطالي
نيكو باز
باولو ديبالا
لوكاس دا كونها
كواديو كونيه
ماكسينس كاكيريت

صراع ملاحقة إنتر بنكهة "أرجنتينية"

رفعت قمة الجولة السادسة من الدوري الإيطالي شعار ملاحقة المتصدر إنتر، فبعد فوز الأخير على بارما بثلاثية السبت وتصريحات مدربه كريستيان كيفو عن هوية الفريق الذي سينافسه على اللقب هذا الموسم وتصديره الضغط أن لماذا لا نقول من سيطارد روما أو كومو أو بقية الكبار، أصبحت مباراة كومو ضد روما تحت عنوان البحث عن منافس النيراتزوري.

المفارقة، أن الدوري الذي تغنى به الجميع هذا الموسم بسبب الطابع الهجومي المميز قدم مباراة أخرى بنفس النهج ولكن انتهت على وقع التعادل السلبي، وهو الأول هذا الموسم بالسيري آ.

الفريقان تسلحا بالنجوم الغائبين عن المنتخبات والمستفيدين من التوقف، أو هؤلاء من جابوا العالم في الأسابيع الثلاثة الماضية لتمثيل بلادهم، ولكن القمة رفعت شعار مواجهة باولو ديبالا ضد نيكو باز، ثنائي ارتبط دائمًا بالأسطورة ليونيل ميسي، بين خليفته في السنوات الماضية الذي لم يفلح في شغل تلك المكانة وغاب في السنين الأخيرة عن المنتخب الأرجنتيني، والآخر الذي يُحضر حاليًا ليكون خليفة "ليو" عقب إعلان الأخير اعتزاله الدولي.

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  • Nico Paz DybalaGetty/GOAL

    باز x ديبالا

    عاش الثنائي ثلاثة أسابيع متناقضة، ديبالا بقي في العاصمة الإيطالية للتدرب مع ناديه، بل وحُرم من وداعية ميسي بسبب لُعبها قبل أيام قليلة من مباراة كومو، وعلى العكس، كان باز حاضرًا في الوداعية ومباريات الأرجنتين الثلاثة الودية ضد بوليفيا، بوركينا فاسو، وبنين، واللافت هزه الشباك فيها جميعًا.

    الثنائي كان صاحب اللمسات الأبرز في المباراة، ديبالا الأكثر تحركًا في روما والجميع يبحث عنه، وباز هو صانع الفارق في كومو، ولكن بدا عليه تأثير الرحلة الأرجنتينية، إذ افتقد للمسة النهائية الصحيحة.

    كلا اللاعبين أضاع التقدم على فريقه في الشوط الأول بفرصة انفراد مع الحارس ولكن الأرجنتينيان تعاملا برعونة، وجاءت محاولة ديبالا بالتسديد من نصف الملعب بالشوط الثاني وفريقه يلعب بعشرة لاعبين لتلخص معاناته ضد حصار كومو، بينما باز استفاق في الشوط الثاني وهدد مرمى جوليني مرتين بلعبتين رائعتين، وتحركاته المستمرة أرهقت دفاعات روما، ليأتي نزول أرجنتيني آخر في صورة لياندرو بيلاردي ليكون حلًا بخشونته لإيقاف زميله في المنتخب.



    نقطة لافتة في مباراة اللاعبين هي الاستمرارية، ديبالا صاحب الإصابات والذي نادرًا ما يلعب مباراة كاملة فعل ذلك (خرج في الدقيقة 89) رغم النقص العددي وتحمل عبء الهجوم بمفرده، بينما باز العائد من لعب ثلاث مباريات مع الأرجنتين ورحلة طويلة عبر القارات أكمل المباراة أيضًا لنهايتها.

    ديبالا أظهر مدى استفادته من تحضيرات جاسبيريني البدنية الشهيرة، والدليل استمراريته حتى الآن منذ بداية الموسم دون إصابة، بينما باز أعطى لمحة أخرى تظهر مساره في الطريق الصحيح، طريق ميسي، الأخير الذي لم يعرف الراحة طوال مسيرته وكان شعاره اللعب مهما طالت المسافات وابتعدت الرحلات وازداد ضغط المباريات.


  • Da Cunha(C)Getty Images

    دا كونيا وكاكيريه .. أنباء سارة لزيدان

    من أكبر المفاجآت في قائمة فرنسا بالتوقف الأخير التي اختارها زين الدين زيدان كان حضور لوكاس دا كونيا، متوسط ميدان كومو، لاعب منذ سنوات شاهد على رحلة صعود الفريق في إيطاليا وأحد أعمدته، ولكن البعض حتى لم يكن يعي حقيقة جنسيته الفرنسية!

    صاحب الخمس وعشرين عامًا ويملك أيضًا الجنسية البرتغالية ومن هنا لقبه اللاتيني الطابع هو عقل سيسك فابريجاس في أرضية الملعب، واللاعب الذي يحرك خطوط كومو، وفي ظهوره الأول مع فرنسا زيدان أثبت تطوره الكبير وصحة قرار مدربه بتوجيه الدعوة له لتمثيل الديوك.

    الأنباء السارة لزيدان من فابريجاس لا تتوقف عند دا كونيا ولكن يضاف لها فرنسي آخر متألق في الوسط في صورة ماكسيم كاكيريه، لاعب ليون السابق، الذي بدأ الموسم مغضوبًا عليه من سيسك ولكن نجح في إعادة اكتساب ثقته وثبت نفسه في وسط كومو.

    كاكيريه مثل دا كونيا، لعب مع فرنسا في مختلف الفئات السنية ولكن لم يلعب مع الفريق الأول، ومع حصول زميله مع وصول زيدان على الفرصة، قد تأتي فرصته هو الآخر لتمثيل الديوك على المستوى الأول إذا استمر في تألقه مع فريق فابريجاس، إذ أظهر أمام روما أبرز إمكانياته التكتيكية بقدرته على شغل كل مراكز الوسط تقريبًا، والتي أضاف لها هذا الموسم الانطلاقات الهجومية وتوفير الزيادة العددية باستمرار في مناطق الجزاء بلعبه ضد روما في مركز الجناح، ليكون مكملًا لأسلوب لعب مواطنه دي كونيا الذي يشغل دور صانع اللعب.

    زيدان سيكون سعيدًا أيضًا بجاهزية مانو كونيه الذي شارك مع روما أساسيًا في اللقاء، وأصبح مؤخرًا من الثوابت في خط وسط فرنسا وناديه بفضل العروض القوية التي يقدمها، كتلك السبت ضد مواطنيه في كومو، خصوصًا مع طرد دونيل مالين والضغط الكبير في الشوط الثاني لروما باللعب بعشرة لاعبين.



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