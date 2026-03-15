كومو - روما، خروج سيليك بسبب الإصابة: حالته الصحية

لا تصل أخبار سارة إلى صفوف روما، الذي خسر خارج أرضه أمام كومو في المواجهة المباشرة التي حسمت مصير التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، كما أنه يواجه خطر فقدان زكي سيليك بسبب الإصابة. لعب الجناح التركي في الجهة اليمنى ضمن تشكيلة 3-4-2-1 الكلاسيكية التي اعتمدها غاسبيريني، ولم يكن استبداله مقرراً، لكن قبل عشرين دقيقة من نهاية المباراة اضطر اللاعب إلى مغادرة الملعب بسبب مشكلة بدنية. دخل تسيميكاس بدلاً منه، لكن حالة سيليك تثير قلق جماهير الجيالوروسيو قبل المباريات القادمة. سيخضع اللاعب التركي لفحوصات متعمقة خلال الأسبوع، لتحديد مدى خطورة الإصابة، وقبل كل شيء، مدة التعافي.

