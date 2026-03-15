طاقم التحكيم لمباراة كومو - روما:الحكم: دافيد ماسا (إمبيريا)
المساعدان: ميلي -
ألاسيو الحكم الرابع: سوزا
الحكم المساعد للفيديو: فابري
الحكم المساعد للفيديو الثاني: غاريغليو
في الدقيقة السابعة، انطلقت مباراة كومو وروما على الفور بتقدم «الجيالوروسي» بفضل ركلة جزاء سجلها مالين. بدأ كل شيء بتمريرة خلفية متهورة من كاكيريت فاجأت دييغو كارلوس. تدخل المدافع السابق لـ«إشبيلية» متأخراً على الشعاروي الذي سقط أرضاً. لم يتردد ماسا في منح ركلة جزاء على الفور. على قناة DAZN، أيد لوكا ماريلي قرار الحكم: "كان هناك عرقلة، وهي تعتبر مخالفة SPA غير معاقبة، حيث لم يخرج ماسا البطاقة الصفراء لدييغو كارلوس. لكنها ليست مخالفة DOGSO التي كان على الحكم أن يخرج فيها البطاقة الحمراء".
في الدقيقة 65، شن كومو هجمة مرتدة حيث أرسل باتورينا تمريرة إلى دياو. فاز المهاجم بكرة مرتدة مع رينش الذي أمسك به لكنه لم يوقفه. نجح ويسلي في إيقافه، لكنه كان قد تلقى بطاقة صفراء من قبل، لذا تم طرده. في DAZN، أعرب لوكا ماريلي عن شكوكه: "من الإعادة الأمامية، يبدو أن ويسلي لم يضغط بقوة، في حين أن رينش قام بإمساك قميصه. بالنسبة لماسا، التدخل الذي أدى إلى ركلة جزاء كان من ويسلي".