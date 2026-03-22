كومو-بيزا، لماذا لا يلعب جاكوبو رامون وباتورينا: إصابة أم قرار فني، الحالتان

كما ذكرنا سابقاً، لم يدرج سيسك فابريغاس اسمي مارتن باتورينا وجاكوبو رامون في التشكيلة الأساسية التي اختارها لبدء مباراة كومو ضد بيزا. لكن هناك فرقاً واحداً، وهو أن اللاعب الكرواتي سيجلس على مقاعد البدلاء، وبالتالي فهو جاهز بدنياً لكنه لن يشارك في المباراة لقرار فني. وقد حصل خيسوس رودريغيز على فرصة المشاركة في التشكيلة الأساسية.





أما بالنسبة للمدافع، فالأمر مختلف. فاللاعب الإسباني سيجلس في المدرجات بسبب إرهاق بدني لن يسمح له بتقديم مساهمته المعتادة في مباراة حاسمة لفريق لارياني في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. ويحل محله كيمبف الذي سيشكل ثنائي الدفاع مع دييغو كارلوس.





التشكيلات الرسمية:





كومو - بوتز؛ فان دير بريمبت، كيمبف، كارلوس، مورينو؛ بيروني، دا كونها؛ دياو، باز، خيسوس رودريغيز؛ دوفيكاس.





بيزا - نيكولاس؛ كاراتشولو، ألبول، كانيستريلي؛ ليريس، هوجهولت، أكينسانميرو، لويولا، أنجوري؛ تراموني، موريو.