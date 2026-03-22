مباراة لم تكن مثيرة، وكذلك تقييمات اللاعبين.
كومو-بيزا: تقييمات CM: دياو لا يُقهر، ودوفيكاس يلاحق لاوتارو
تقييمات لاعبي كومو
بوتز 6: لم يُختبر قدراته عملياً أبداً، وأنقذه الحكم المساعد ونظام الفار الذي ألغى الفرصتين الوحيدتين اللتين صنعها فريق بيزا.
فار دير بريمبت 6: شارك بشكل مفاجئ منذ الدقيقة الأولى، وبدأ المباراة بحذر شديد ثم تحسن أداؤه مع مرور الدقائق. لم ينجح بيزا في اختراق الأجنحة تقريبًا، مما سهل المهمة عليه.
دييغو كارلوس 6: خطأ وحيد في الشوط الأول تسبب في لحظة توتر في منطقة الجزاء، لكن زملائه أزالوا الخطر على الفور.
(من الدقيقة 77 غولدانغا غير مصنف)
كيمبف 6.5: كان رائعًا في مناسبتين عندما وضع ستويلكوفيتش في موقف تسلل. لا يمكن اختراقه في الخلف.
مورينو 7: دفع مستمر، رافق الهجوم وقدم تمريرة حاسمة لنيكو باز.
بيروني 7.5: أداء رائع تميز بالقراءة الجيدة للعب وتوزيع الكرة واللعب العمودي، بالإضافة إلى تسجيل هدف. يستحق التصفيق.
دا كونها 6.5: أقل بروزًا من زملائه في منطقة المرمى مقارنة بالمباريات السابقة، كان في حالة طوارئ تقريبًا، وأعطاه فابريغاس نصف فترة راحة بعد حسم النتيجة.
(59' كاكيريت 6.5: لم يجعلنا نفتقد دا كونها، بل على العكس، تمريرته العمودية لألبرتو مورينو عند النتيجة 4-0 تستحق الإشادة)
خيسوس رودريغيز 6: رغماً عنه، كان النقطة السلبية في المباراة، ولكن ليس بسبب الأداء، الذي تأثر بالضربة التي تعرض لها في بداية المباراة، بل بسبب القلق من تأثير الإصابة على بقية الموسم
(37' باتورينا 7.5: كان يعاني من "صعوبات بدنية" وفقًا لفابريغاس، ومن هنا جاء قرار إشراكه على مقاعد البدلاء. دخل الملعب وقسم المباراة إلى نصفين هو الآخر)
نيكو باز 7: عاد إلى التسجيل بعد غياب 4 جولات، وسجل على أرضه هدفاً كان يفتقده منذ أكتوبر. بدا هو أيضاً في حالة بدنية غير مثالية، لكن الهدف منحه طاقة إضافية.
دياو 8: عاد أخيرًا. هدف وتمريرة حاسمة في 28 دقيقة وحسم المباراة. إنه السلاح الإضافي لفابريغاس في نهاية الموسم، كما كان الحال قبل عام
(77' كوهن 6.5: دقائق قليلة لإثبات نفسه، ثم انطلق، متفوقًا في الجناح ومرر تمريرة حاسمة لهدف بيروني الخامس. هو أيضًا موجود)
دوفيكاس 7,5: سجل هدفاً تقريباً من أول لمسة للكرة. إنه الهدف الحادي عشر له هذا الموسم، مما يضعه في المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق 3 أهداف عن لاوتارو.
(59' موراتا 5,5: هو الوحيد الغائب عن حفل الأهداف. ليس في أفضل حالاته وهذا واضح).
المدرب فابريغاس: 6.5: كل شيء كان سهلاً للغاية
نتائج بيزا
نيكولاس 5: 5 أهداف عدد كبير، ولم يكن بوسعه فعل شيء حيال الهدفين الأولين. ومن الهدف الثالث فصاعداً، بدا ضعيفاً وبطيئاً في الاستجابة عند قوائمه.
كاراشيو 5: عانى في إيقاف دياو طوال المباراة، وتراجع مع الفريق بأكمله.
ألبول 4.5: كان بطيئًا ومترددًا في إيقاف هجمات مهاجمي كوماسكو العمودية.
كانستريلي 5: حاول المقاومة بالتدخل بقوة في عدة مناسبات، لكنه هو الآخر رفع الراية البيضاء مبكرًا
(77' إيلينج جونيور، غير مصنف)
ليريس 5.5: لو كانت مهمة لاعب الجناح في تشكيلة 3-5-2 تقتصر على الجانب الهجومي فقط، لكان ذلك كافياً، لكنه يركض وراء الكرة في كثير من الأحيان ويؤدي بشكل سيئ في الجانب الدفاعي.
هوجهولت 5: لا يُسمع صوته تقريبًا في وسط الملعب.
أكينسانميرو 4.5: هذه المرة، فشل موهبة إنتر تمامًا سواء في دعم الهجوم أو في التصفية الدفاعية التي كانت شبه معدومة
(46' مايستر 6: على الأقل يحاول بإضافة القليل من القوة البدنية. يسجل الهدف أيضًا، لكن ستويلكوفيتش كان في وضع تسلل).
لويولا 5: لا يساعد الهجوم ويعاني في الدفاع، سيئ
(64' ستينغز 5: لم يظهر هو الآخر)
أنغوري 4.5: مقارنة باللاعب الآخر في الجناح، لم يتمكن ليريس حتى من الضغط
تراموني 5: بعض التحركات بين الخطوط ومبادرة واحدة في منتصف الشوط الأول. هذا لا يكفي
(77' بيتشينيني غير متاح)،
موريو 5: تم اختياره كالمهاجم الوحيد، لكنه "تم التهامه" من قبل خط دفاع كومو
(51' ستويلكوفيتش 6: هدف، والتمريرة التي أدت إلى هدف مايستر. كلاهما ألغيا بسبب التسلل، لكن على الأقل كان ذلك ضوءًا خافتًا في ظلام بيزا).
المدرب هيلجيمارك 5: لم تصمد بيزا سوى 6 دقائق، وبغض النظر عن الفارق الفني مع كومو، فإن ما كان مفقودًا منذ البداية هو الرغبة في القتال. والترتيب يصبح أكثر تعقيدًا