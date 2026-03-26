كومو، المدير الرياضي لودي يتحدث عن مستقبل نيكو باز: "هناك احتمالات كبيرة بأن يبقى معنا، والبطولات الأوروبية تلعب لصالحنا". وبشأن فابريغاس..

المدير الرياضي لنادي كومو يتحدث عن مستقبل اثنين من أعمدة النادي اللارياني

المدير الرياضي لنادي كومو يبعث الأمل في قلوب مشجعي الفريق: "هناك احتمالات كبيرة بأن يبقى نيكو باز معنا لموسم آخر". هذا ما صرح به كارلالبرتو لودي، الذي نجح في إخماد الشائعات المتداولة في سوق الانتقالات والتي توقعت رحيل صانع الألعاب الأرجنتيني عن إيطاليا، وذلك في مقابلة أجراها مع إذاعة "راديو راديو لو سبورت".

هذه تصريحات المدير الرياضي الإيطالي: "القصة هي نفسها دائماً، لا يمكننا التحكم في إرادة الآخرين. نحن سعداء جداً به وهو سعيد جداً بنا. المشاركة في أي مسابقة أوروبية ستكون في صالحنا. احتمالات بقائه لا تزال عالية حتى اليوم، على الرغم من وجود كأس العالم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار".

تجدر الإشارة إلى أن حقوق ملكية نيكو باز تخضع حالياً لريال مدريد،الذي يمتلك بنداً في عقده يتيح له إعادة ضمه إلى صفوفه في الصيف: سيكون هذا البند ساري المفعول في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026 مقابل مبلغ قدره 9 ملايين يورو، بينما سيرتفع إلى 11مليوناً في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027. وفقًا لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، سيضطر النادي الملكي في الصيفإلى ممارسة خيار شراء اللاعب المولود عام 2004، نظرًا لأنه يمكنه الحصول على لاعب تبلغ قيمته اليوم ما بين 60 و70 مليون يورو مقابل مبلغ زهيد. على عكس ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن المدير الرياضي لنادي كومو مقتنع بأن نيكو باز قد يبقى في إيطاليا لمدة عام آخر على الأقل، خاصة في حالة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وفيما يلي التصريحات الأخرى للمدير الرياضي لنادي كومو:

  • مستقبل فابريغاس

    "لقد تحدثنا عدة مرات بالفعل. في الوقت الحالي، نحن على وفاق تام، وهناك توافق كامل بين ما يريد هو أن يفعله وبين ما يريده نادي كومو. نريد أن نستمر في النمو، ونضع تحت تصرفه كل الموارد المتاحة. ما لم يحدث شيء استثنائي في السوق يتعلق به، سنمضي قدماً معاً. يمكننا التحدث عما نقدمه له وليس عما يمكن أن يقدمه له الآخرون. في الوقت الحالي، لا نخشى على الإطلاق من أن يتركنا".

    • إعلان

  • دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا

    "إنهما إنجازان تاريخيان للنادي، ولا يمكننا ولا نريد أن نختار بينهما. نحن شباب، أقوياء، مجتهدون، ولدينا الرغبة في اللعب والعمل، لذا... قلت في أكتوبر أو نوفمبر إن هدفنا هو الفوز بجميع المباريات، فهذه هي عقلية المدرب. بالطبع، قد لا يتحقق ذلك، لكن أمام هدفين لا يمكننا الاختيار بينهما. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيقهما معاً".

  • الموسم

    "لم نكن نتصور أننا سنصل إلى ما وصلنا إليه، بل كنا نحلم بذلك فحسب. نحن نعمل جاهدين للتطور والتحسن، وكنا على يقين من أن هذه التشكيلة تتمتع بقيمة كبيرة، وأن سيسك فابريغاس بارع في إظهار أفضل ما لدى هؤلاء اللاعبين. نحن نحلم بالمركز الرابع، لكن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً".

  • السوق والإيطاليون

    "الإيطاليون؟ الموضوع أكثر تعقيدًا بعض الشيء... هناك عوامل مالية تحد من استثمارات الملاك الأجانب في كرة القدم الإيطالية، ثم هناك أيضًا مسألة منهجية... في إسبانيا، هم أقرب إلى أسلوب كرة القدم الذي نلعبه. ثم إن اللاعبين من مواليد 2004 أو 2005 الذين استقطبناهم قد لعبوا بالفعل في فرق الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي، بينما نجد صعوبة في العثور على مثلهم في بلدنا. نحن نستثمر كثيرًا في الطابع الإيطالي في قطاع الشباب حتى نجدهم جاهزين في المستقبل. هناك فريق عمل أكبر بكثير مما قد يتصوره المرء. لدينا تصفية إحصائية أولية، ثم لدينا 5 تصفيات أخرى... يجب على الكشافين أن يفهموا ما إذا كان اللاعب مناسبًا لما يفعله فابريغاس، ثم ما إذا كان متوافقًا معنا من الناحية الفنية، ونقوم بتحليل شخصية اللاعب داخل الملعب، ونتحقق من الإصابات، وأخيرًا من شخصية اللاعب. ثم تُعرض الأسماء عليّ وعلى فابريغاس ونختار من نرى أنه الأفضل".


