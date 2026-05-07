"قرارات سخيفة" .. كومباني يهاجم التحكيم عقب قمة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

طغت سلسلة من القرارات المثيرة للجدل على خروج بايرن ميونيخ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تعادل مثير للتوتر بنتيجة 1-1 في تلك الليلة. ومع تعليق مصير التأهل إلى النهائي ضد أرسنال، بلغت حدة التوتر ذروتها حيث شعر الفريق الألماني أنه حُرم من فرص واضحة.

جاءت اللحظة الأكثر إثارة للجدل عندما اصطدمت محاولة فيتينها لإبعاد الكرة بذراع زميله جواو نيفيس الممدودة داخل منطقة جزاء باريس سان جيرمان. وعلى الرغم من احتجاج لاعبي بايرن الذين أحاطوا بالحكم جواو بينيرو، لم يتم احتساب ركلة جزاء.

وتم تأييد القرار لأن قوانين اللعبة الحالية تحمي اللاعبين من قرارات لمسة اليد عندما تصطدم الكرة بهم من مسافة قريبة من قبل زميل في الفريق، شريطة ألا يتم تسجيل هدف فوري. كان ذلك أمرًا صعبًا على بايرن ميونيخ، خاصةً بالنظر إلى ركلة الجزاء التي استقبلها الفريق في مباراة الذهاب واعتبرها بعض الخبراء مشكوك فيها.