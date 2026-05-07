"قرارات سخيفة" .. كومباني يهاجم التحكيم عقب قمة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
فيتينيا يضرب الكرة لتصطدم بذراع نيفيس
طغت سلسلة من القرارات المثيرة للجدل على خروج بايرن ميونيخ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تعادل مثير للتوتر بنتيجة 1-1 في تلك الليلة. ومع تعليق مصير التأهل إلى النهائي ضد أرسنال، بلغت حدة التوتر ذروتها حيث شعر الفريق الألماني أنه حُرم من فرص واضحة.
جاءت اللحظة الأكثر إثارة للجدل عندما اصطدمت محاولة فيتينها لإبعاد الكرة بذراع زميله جواو نيفيس الممدودة داخل منطقة جزاء باريس سان جيرمان. وعلى الرغم من احتجاج لاعبي بايرن الذين أحاطوا بالحكم جواو بينيرو، لم يتم احتساب ركلة جزاء.
وتم تأييد القرار لأن قوانين اللعبة الحالية تحمي اللاعبين من قرارات لمسة اليد عندما تصطدم الكرة بهم من مسافة قريبة من قبل زميل في الفريق، شريطة ألا يتم تسجيل هدف فوري. كان ذلك أمرًا صعبًا على بايرن ميونيخ، خاصةً بالنظر إلى ركلة الجزاء التي استقبلها الفريق في مباراة الذهاب واعتبرها بعض الخبراء مشكوك فيها.
كومباني ينتقد قاعدة "سخيفة" متعلقة بلمس الكرة باليد
لم يتردد مدرب بايرن ميونيخ في التعبير عن غضبه بعد خروج فريقه من البطولة، حيث شكك في "الحس السليم" للحكام الذين أشرفوا على هذه المباراة الحاسمة.
قال كومباني في تقييمه بعد المباراة: "علينا أن ننظر إلى بعض المواقف التي حسمها الحكام خلال المباراتين... هذا ليس عذراً لكل شيء، لكنه مهم، إذا نظرنا إلى المباراتين، فربما كان الحظ ضدنا أكثر من اللازم. قدم اللاعبون كل ما لديهم وحاولنا مواجهة فريق باريس سان جيرمان الرائع. يد [جواو نيفيس] مرفوعة، وتصطدم بالكرة. ولأنها من زميله في الفريق، فهي ليست ركلة جزاء. لكن إذا نظرنا إلى كلتا [الحالتين]، وبقليل من المنطق السليم، نجد أن الأمر مجرد سخافة. مهما كان ما يجب أن يحدث، فهذا أمر سخيف. لا يعبر هذا عن المباراة بأكملها، لكنها في النهاية مباراة حسمها هدف واحد".
نونو مينديش يفلت من البطاقة الحمراء
وتفاقم إحباط كومباني بشكل كبير بسبب حادثة سابقة مع مدافع باريس سان جيرمان نونو مينديز، عندما بدا أن اللاعب البرتغالي الدولي لمس الكرة بيده عمدًا لإيقاف هجمة لبايرن ميونيخ. وبما أن مينديش كان قد حصل بالفعل على بطاقة صفراء، بدا أن طرده أمر حتمي. لكن الحكم منح بدلاً من ذلك ركلة حرة للزوار بسبب مخالفة سابقة.
كانت تلك لحظة أثارت غضب الجماهير المحلية. كان بايرن يلاحق النتيجة أمام 11 لاعباً بعد أن منح عثمان ديمبيلي التقدم لباريس سان جيرمان بعد 141 ثانية فقط، وكانوا مقتنعين تماماً بأنهم يستحقون التفوق العددي. وفي تعليقه على الحادثة، أشار كومباني إلى أن الحكم تردد في اتخاذ قرار مصيري: "شعرت أنه تراجع لأنه أدرك أنه منحه بطاقة صفراء بالفعل ولم يرغب في طرده بسبب ذلك".
لويس إنريكي يتطلع إلى تحقيق ثنائية تاريخية
بينما كان كومباني يحاول إصلاح ما أفسده موسم أوروبي متعثر، كان مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي يتطلع بالفعل إلى المواجهة مع فريق آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا. وأشاد المدرب الإسباني بقدرة فريقه على الصمود في بيئة معادية، وأعرب عن رغبته في ترسيخ إرث باريس سان جيرمان من خلال تحقيق نجاحات أوروبية متتالية.
وقال لويس إنريكي عن المباراة النهائية: "ستكون المباراة مختلفة. لقد قدموا أداءً رائعاً طوال الموسم، وكانوا مذهلين. نريد أن نواصل صنع التاريخ في باريس، ولصنع التاريخ، علينا الفوز باللقب الثاني على التوالي".
بالنسبة لبايرن، يجب أن يتحول التركيز الآن بسرعة إلى المهام المحلية. بعد أن حسم العملاق البافاري لقب الدوري الألماني وكأس السوبر الألماني بسهولة، سيسعى الآن إلى تحويل إحباطه إلى إنجاز ثلاثية محلية، حيث يضع نصب عينيه نهائي كأس ألمانيا القادم ضد شتوتجارت.