يتعين على باريس سان جيرمان العثور على فندق جديد للفريق قبل مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ. وفقًا لما أوردته صحيفتا «بيلد» و«ليكيب»، كان بطل الدوري الفرنسي قد خطط في البداية للإقامة في فندق «إنفينيتي» ذي الأربع نجوم في ضاحية أونترشلايسهايم بمدينة ميونخ.
كومباني مُصر على قراره.. رغبة مدرب بايرن ميونخ تربك خطط إقامة باريس سان جيرمان
ومع ذلك، قبيل مباراة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، كان بطل ألمانيا التاريخي قد استقر بالفعل في ذلك الفندق، مما أجبر الفريق الباريسي على البحث عن مكان إقامة بديل. ويُعد فندق «إنفينيتي»، الذي يقع على بعد 15 دقيقة بالسيارة (حوالي 20 كيلومترًا) من ملعب «أليانز أرينا» في ميونخ، المكان المثالي للإقامة لسهولة الوصول إلى الملعب.
وقد أقام نادي بايرن ميوني في فندق "إنفينيتي" في مناسبات عديدة في الماضي؛ فهو المقر المفضل لديهم في يوم المباريات التي يخوضونها على أرضهم. وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة هايدنهايم، أوضح المدير الفني فينسنت كومباني والمدير الرياضي كريستوف فرويند أنهما لا يرغبان في التخلي عن محيطهما المألوف. "هذه مدينتنا! نحن في إنفينيتي"، صرح كومباني. وردد فرويند هذا الشعور قائلاً: "لن نتخلى عن فندقنا المعتاد! هذه مباراة على أرضنا ومدينتنا!"
احتفل نادي باريس سان جيرمان بفوزه بدوري أبطال أوروبا في ملهى «إنفينيتي».
ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان لديه ذكريات إيجابية عن هذا الفندق أيضًا. ففي العام الماضي، عندما أقيمت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ، خصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) هذا الفندق للفريق الفرنسي ليكون مقر إقامته. وفي النهاية، فاز فريق لويس إنريكي في النهائي على إنتر بنتيجة مقنعة بلغت 5-0.
وفقًا لصحيفة بيلد، سيقيم باريس سان جيرمان الآن في فندق "أنداز" ذي التصميم الفريد في شوابينغر تور. يقع الفندق بالقرب من الطريق السريع A9، ويوفر أيضًا وصولاً سريعًا إلى ملعب اللقاء، عند هبوطهم يوم الثلاثاء، سيتوجه الباريسيون مباشرةً إلى مقر إقامتهم ذي الخمس نجوم قبل عقد مؤتمر صحفي وجلسة تدريب أخيرة في الملعب، حيث أن فندق هيلتون في توشربارك — المفضل لدى الأندية الكبرى ومقر باريس سان جيرمان حتى مارس 2023 — مغلق للتجديدات.
