ومع ذلك، قبيل مباراة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء، كان بطل ألمانيا التاريخي قد استقر بالفعل في ذلك الفندق، مما أجبر الفريق الباريسي على البحث عن مكان إقامة بديل. ويُعد فندق «إنفينيتي»، الذي يقع على بعد 15 دقيقة بالسيارة (حوالي 20 كيلومترًا) من ملعب «أليانز أرينا» في ميونخ، المكان المثالي للإقامة لسهولة الوصول إلى الملعب.

وقد أقام نادي بايرن ميوني في فندق "إنفينيتي" في مناسبات عديدة في الماضي؛ فهو المقر المفضل لديهم في يوم المباريات التي يخوضونها على أرضهم. وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة هايدنهايم، أوضح المدير الفني فينسنت كومباني والمدير الرياضي كريستوف فرويند أنهما لا يرغبان في التخلي عن محيطهما المألوف. "هذه مدينتنا! نحن في إنفينيتي"، صرح كومباني. وردد فرويند هذا الشعور قائلاً: "لن نتخلى عن فندقنا المعتاد! هذه مباراة على أرضنا ومدينتنا!"