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World Cup missing stars GFXGetty/GOAL
Tom Maston

بين الإصابات والاستبعاد .. بالمر وكتيبة ريال مدريد وأبرز "المستبعدين" من كأس العالم 2026

التحليل الفني
كأس العالم
كول بالمر
رودريجو جوس
إستيفاو ويليان
تشافي سيمونز
ترينت ألكسندر أرنولد
جواو بيدرو
إدواردو كامافينجا
فيرمين لوبيز
فيل فودين
دين هويسين
هوجو إيكيتيكي
جوني كاردوسو
إنجلترا
البرازيل
فرنسا
إسبانيا
ألمانيا
هولندا
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
هاري ماغوير
إيدير ميليتاو
سيرج نابري
ماتياس دي ليخت
كاورو ميتوما
كريستوف بومغارتنر
النمسا
اليابان
فقرات ومقالات

نجوم كُثر سيغيبوا عن المونديال لسبب أو لآخر

في الوقت الذي تتزايد فيه الحماسة قبيل انطلاق البطولة في مدينة مكسيكو في 11 يونيو، وجد المشجعون في جميع أنحاء العالم أنفسهم يحبسون أنفاسهم في مناسبات عديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية كلما تعرض لاعب كبير للإصابة، أو يشاهدون بفزع قرار استبعاد نجم كبير من تشكيلة منتخب بلاده.

وبالتالي، في حين أن بعض أكبر الأسماء في العالم لن تتألق بسبب فشل بلدانهم في التأهل، هناك بالفعل قائمة كبيرة من اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم من البلدان المتأهلة، إما بسبب الإصابة أو لأنهم لم يثيروا إعجاب مدربيهم بما يكفي للانضمام إلى التشكيلة...

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    كول بالمر وأرنولد وماجواير وفودن (إنجلترا)

    لا يوجد منتخبات عدة تتمتع بعمق أكبر من منتخب إنجلترا في الوقت الحالي، وكان بإمكان توماس توخيل بسهولة اختيار تشكيلتين كان من الممكن أن تتمتعا بفرصة جيدة للوصول إلى مراحل متقدمة في بطولة هذا الصيف. ومع ذلك، كان قرار مدرب «الأسود الثلاثة» باستبعاد كول بالمر من قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبًا بمثابة صدمة كبيرة.

    صحيح أن بالمر عانى من مشاكل في المستوى واللياقة البدنية خلال الموسم الماضي مع تشيلسي، لكن لا شك في قدراته على تغيير مجرى المباراة سواء كلاعب أساسي أو بديل. كما أنه لاعب متمرس في تنفيذ ركلات الجزاء، لكن الرجل الذي سجل هدف إنجلترا في نهائي يورو 2024 لم يكن على متن الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية بعد عامين.

    بالمر ليس الوحيد في هذا الصدد. فكل من فيل فودن وترنت ألكسندر-أرنولد وهاري ماجواير ولوك شو، الذين كانوا من أعمدة البطولات الأخيرة، فشلوا جميعًا في الوصول إلى التشكيلة النهائية، بينما كان هناك صدمة حقيقية لعدم وصول أي من مورجان جيبس-وايت أو جارود بوين أو آدم وارتون أو لويس هول إلى التشكيلة النهائية، بالنظر إلى أدائهم الفردي المثير للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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  • Joao Pedro Brazil 2026Getty Images

    جواو بيدرو (البرازيل)

    ولم يكن بالمر النجم الوحيد في تشيلسي الذي تم استبعاده بشكل مفاجئ، حيث اختار كارلو أنشيلوتي استبعاد جواو بيدرو من تشكيلة البرازيل رغم تسجيل المهاجم 20 هدفًا خلال الموسم في ستامفورد بريدج.

    بدا أن بيدرو كان في صدارة المرشحين للحصول على القميص رقم 9 المرموق للمنتخب البرازيلي بعد أن لعب في خط الهجوم في المباراة الثانية من مبارياتهم الودية في مارس، والتي انتهت بفوزهم 3-1 على كرواتيا. ومع ذلك، تم تجاهله لصالح إيجور تياغو لاعب برينتفورد، مما يعني أنه سيضطر إلى الانتظار لإضافة المزيد إلى رصيده البالغ ثماني مباريات دولية.

    كما غاب عن التشكيلة لاعبون مثل ريتشارليسون وسافينيووجويلينتون، مما يسلط الضوء على الثروة الكبيرة من اللاعبين المتاحين لأنشيلوتي قبل أول بطولة كبرى له كمدرب - وهذا دون الدخول في تفاصيل أولئك الذين تم استبعادهم بالفعل بسبب الإصابة...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    رودريجو وإستيفاو وميليتاو(البرازيل)

    لم يتمكن أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد، من الاستعانة بأحد لاعبيه السابقين، رودريجو، هذا الصيف بعد أن تعرض المهاجم لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي (ACL) في أوائل مارس.

    وبعد عودته للتو من فترة غياب سابقة، سقط رودريجو ممسكاً بركبته اليمنى خلال فوز ريال مدريد على خيتافي. وتأكدت أسوأ مخاوفه بعد خضوعه لفحوصات بالأشعة في اليوم التالي، مما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سيخسر فرصة التعويض بعد أن تصدى الحارس لركلة الجزاء التي سددها خلال خسارة البرازيل بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ربع نهائي بطولة 2022.

    يبدو أن البرازيل قد تعرضت لموجة إصابات أكثر من غيرها، حيث سيغيب زميله في ريال مدريد، إيدر ميليتاو، أيضًا بعد أن اضطر للخضوع لعملية جراحية في الفخذ في أبريل. عانى ميليتاو من مشاكل بدنية في السنوات الأخيرة، وأبرزها تمزق الرباط الصليبي الأمامي في كلا ركبتيه في غضون 15 شهرًا، ومن المقرر الآن أن يغيب عن الملاعب حتى أكتوبر.

    ولعل أكثر الغائبين عن البرازيل إحباطًا هو النجم الشاب إستيفاو، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة أثناء لعبه مع تشيلسي في أبريل، ولم يتمكن من التعافي منها في الوقت المناسب. وبالنظر إلى أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا سجل خمسة أهداف في آخر ست مباريات دولية خاضها، فمن المؤسف حقًا أنه لن يتمكن من إظهار مهاراته على أكبر مسرح هذا الصيف.

  • Dean Huijsen Spain 2026Getty Images

    دين هاوسن وكاربخال (إسبانيا)

    في حين لم تتمكن البرازيل من اختيار اثنين من لاعبيها في ريال مدريد، اتخذت إسبانيا قرارًا تاريخيًا بعدم ضم أي لاعب من تشكيلة «البلانكوس» للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها بكأس العالم.

    وكان الاستبعاد الأكثر إثارة للدهشة في هذا الصدد هو دين هاوسن، الذي عانى من موسم أول متقلب في البرنابيو بعد وصوله في الصيف قادماً من بورنموث، لكن كان من المتوقع ألا يكون مجرد جزء من قائمة لويس دي لا فوينتي هذا الصيف فحسب، بل أن يكون أساسياً في صفوف بطل أوروبا، نظراً لأنه تم اختياره في التشكيلة الأساسية في ست من المرات السبع السابقة التي كان فيها متاحاً للمنتخب الإسباني.

    على الطرف الآخر من مسيرته، ربما يكون داني كارباخال قد لعب آخر مباراة له مع منتخب بلاده بعد أن تم استبعاد الظهير الأيمن المخضرم أيضًا.

    عانت إسبانيا أيضًا من الإصابات، وكان أبرز الغائبين في هذا الصدد هو فيرمين لوبيز. في نهاية موسم سجل فيه 30 هدفًا وصنع عددًا مماثلًا من التمريرات الحاسمة، تعرض لاعب وسط برشلونة لكسر في القدم استلزم إجراء عملية جراحية، مما أدى إلى استبعاده من البطولة المقبلة. من ناحية أخرى، تعرض مهاجم بورتو سامو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في فبراير.

  • Eduardo Camavinga France 2025Getty Images

    إدواردو كامافينجا (فرنسا)

    وجاءت أنباء سيئة أخرى لأحد لاعبي ريال مدريد من المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، حيث اختار استبعاد إدواردو كامافينجا عن ما سيكون آخر بطولة يقودها المدرب.

    عانى كامافينجا من نصف موسم صعب في العاصمة الإسبانية، وبالنظر إلى أنه كان قد بدأ بالفعل في التراجع في الترتيب الهرمي لخط وسط "البلوز"، فربما لم يكن من المفاجئ عدم اختياره ضمن التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    هوجو إكيتيكي (فرنسا)

    في غضون ذلك، كان ديشامب يعلم بالفعل أنه سيضطر إلى الاستغناء عن هوجو إكيتيكي بعد أن تعرض المهاجم لتمزق في وتر العرقوب في أبريل، وهو ما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية عام 2026.

    لم يشارك إكيتيكي في أول مباراة دولية له إلا في سبتمبر، لكنه تمكن من ترسيخ مكانه في صفوف الهجوم الفرنسي بعد موسم أول مثير للإعجاب مع ليفربول، حيث سجل 17 هدفاً لفريق أرني سلوت، بل وسجل الهدف الذي حسم فوز "الديوك" في المباراة الودية ضد البرازيل في مارس.

    ومع ذلك، سيضطر الآن إلى مشاهدة المباريات من بعيد هذا الصيف.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    شافي سيمونز وفريمبونج (هولندا)

    بعد وصولها إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، تعتقد هولندا أنها قادرة على المنافسة على اللقب هذا الصيف. غير أن آمالها تعرضت لضربة قوية بعد أن تأكد في أواخر أبريل أن تشافي سيمونز قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أثناء مشاركته مع توتنهام ضد ولفرهامبتون.

    على الرغم من أن سيمونز عانى من عدم الاستقرار خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله من آر بي لايبزيج، إلا أنه برز كأحد أكثر اللاعبين الذين يعتمد عليهم رونالد كومان خلال دورة كأس العالم الحالية، في حين أن قدرته على صنع الفارق في الهجوم ستفتقد بشدة من قبل منتخب هولندا الذي يفتقر إلى المواهب القادرة على تغيير مجرى المباراة.

    ويواجه مدافع مانشستر يونايتد ماتايس دي ليخت موقفاً مشابهاً بعد أن اضطر للخضوع لعملية جراحية في الظهر بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في أولد ترافورد منذ نهاية نوفمبر. وكان دي ليخت يأمل في تأجيل العملية إلى ما بعد بطولة هذا الصيف، لكنه اضطر في النهاية للاعتراف بالهزيمة.

    في غضون ذلك، اختار كويمان استبعاد الظهير السريع لليفربول جيريمي فريمبونج ولاعب خط الوسط المتميز والمطلوب بشدة في نادي أز ألكمار، كيس سميت.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    سيرج جنابري (ألمانيا)

    تتوجه ألمانيا إلى كأس العالم وسط بعض التساؤلات حول قدرتها على تسجيل الأهداف في أمريكا الشمالية، وكان جوليان ناجلسمان يأمل في أن يلعب سيرج جنابري دوراً رئيسياً في ضمان فعالية هجوم «المنتخب الألماني»، خاصةً أنه سجل أهدافاً في أربع من مباريات الفريق السبع الأخيرة قبل الإعلان عن تشكيلة المنتخب.

    ومع ذلك، بعد موسم قوي مع بايرن ميونيخ حيث تألق جنابري في مركز رقم 10 خلف خط الهجوم المتدفق المكون من مايكل أوليسي وهاري كين ولويس دياز، محققاً رقماً مزدوجاً في كل من الأهداف والتمريرات الحاسمة، تعرض لإصابة في العضلة المقربة خلال التدريبات في أبريل، مما يعني، تماماً كما في عام 2018، أنه لن يكون متاحاً للانضمام إلى التشكيلة.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    كاورو ميتوما (اليابان)

    تُعتبر اليابان من الفرق المرشحة للمفاجأة في البطولة، حيث جمعت "الساموراي الأزرق" أحد أقوى التشكيلات التي مثلت دولة آسيوية على الإطلاق. ومع ذلك، فإن على اليابان أن تواصل مسيرتها إلى ما بعد دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها بكأس العالم، دون لاعبها الأفضل على الإطلاق، كاورو ميتوما.

    أصيب الجناح، الذي سجل هدف الفوز ضد إنجلترا في المباراة الودية التي أقيمت في مارس، بإصابة في أوتار الركبة في الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز أثناء لعبه مع برايتون، ولن يتعافى في الوقت المناسب ليتمكن من لعب دور مهم في بطولة هذا الصيف.

    وبعد استبعاد تاكومي مينامينو بالفعل إثر إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ديسمبر، لا تبدو خيارات اليابان الهجومية قوية كما كانت ستكون لو لم تصبها موجة الإصابات.

  • Johnny Cardoso USMNT 2026Getty Images

    جوني كاردوسو (الولايات المتحدة)

    ورغم أن أي لاعب لا يرغب في أن يفوت فرصة الانضمام إلى تشكيلة كأس العالم، فإن الأمر يكون أكثر إيلامًا بالنسبة لأولئك الذين كان من المقرر أن يمثلوا البلد المضيف. ومن الصعب ألا نشعر بالأسف تجاه لاعب خط وسط المنتخب الأمريكي جوني كاردوسو، الذي اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في الكاحل في شهر مايو، مما قضى على أي أمل للاعب أتلتيكو مدريد في الانضمام إلى تشكيلة المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

    وينضم كاردوسو إلى المهاجم باتريك أجيمانج في الاضطرار إلى مشاهدة البطولة من المنزل، بعد أن تعرض المهاجم لإصابة خطيرة في وتر العرقوب أثناء لعبه مع ديربي كاونتي في أبريل. وكان أجيمانغ قد لعب في كلتا مباراتي الولايات المتحدة الوديتين في مارس، وسجل هدفاً في مرمى البرتغال ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى ستة أهداف في 14 مباراة فقط، لكنه سيضطر الآن إلى الانتظار قبل أن يضيف أهدافاً جديدة إلى رصيده.

    وفي قرار مثير للجدل إلى حد ما، اختار بوتشيتينو عدم اختيار لاعب الوسط المهاجم دييجو لونا، على الرغم من أن نجم ريال سولت ليك كان أحد أكثر لاعبي المنتخب الأمريكي ثباتاً في الأداء خلال الـ 12 شهراً الماضية.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    لويس أنخيل مالاجون (المكسيك)

    كما تعرضت المكسيك، الشريكة في استضافة البطولة، لضربة قاسية بسبب الإصابات قبل انطلاق البطولة، بعد أن تعرض الحارس الأساسي مالاجون لتمزق في وتر العرقوب أثناء مشاركته مع نادي أمريكا في دوري أبطال الكونكاكاف، مما يعني أن منتخب «إل تري» سيخوض هذه البطولة بدون الحائز على جائزة القفاز الذهبي في كأس الذهب العام الماضي.

    ومع ذلك، فبينما ينتهي حلم أحد اللاعبين في كأس العالم، فإن هذا يمثل فرصة لآخر ليتقدم، وقد فتح غياب مالاجون الباب أمام الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا للمشاركة في كأس العالم السادسة له عشية عيد ميلاده الحادي والأربعين.

  • Christoph Baumgartner Austria 2026Getty Images

    كريستوف باومجارتنر (النمسا)

    يأمل المدربون والمشجعون على حد سواء ألا تتعرض فرقهم لمزيد من الإصابات خلال معسكرات التدريب ومباريات الاستعداد قبل البطولة. ومع ذلك، اضطر عدد من اللاعبين الأساسيين بالفعل إلى الانسحاب من البطولة في الأيام الأخيرة قبل انطلاقها.

    بعد موسم سجل فيه 17 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة مع فريق RB Leipzig، كان من المتوقع أن يكون كريستوف باومجارتنر لاعباً أساسياً في منتخب النمسا هذا الصيف. لكن خلال الإحماء قبل المباراة الودية التي خاضها منتخب بلاده ضد تونس، توقف لاعب الوسط المهاجم قبل أن يغادر الملعب.

    وبعد تخوفات من الأسوأ، تأكد في اليوم التالي أن باومغارتنر سيحتاج إلى جراحة في عضلة الفخذ الممزقة، وبالتالي لن يتوجه إلى أمريكا الشمالية.

    كما تدفع اسكتلندا ثمن مبارياتها قبل البطولة، حيث تعرض لاعب الوسط الرئيسي بيلي جيلمور لإصابة في الركبة خلال الفوز على كوراكاو في هامبدن بارك، مما يعني أن لاعب نابولي اضطر للانسحاب من تشكيلة ستيف كلارك.

  • إصابة يزن النعيمات

    يزن النعيمات (الأردن)

    تعرض نجم المنتخب الأردني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركة بلاده بكأس العرب الأخيرة، ورغم محاولات التأهيل، ولكن أكد رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم قبل إعلان القائمة النهائية للنشامى غياب النعيمات عن مشاركة البلاد الأولى في المونديال.