بين الإصابات والاستبعاد .. بالمر وكتيبة ريال مدريد وأبرز "المستبعدين" من كأس العالم 2026

لا يوجد منتخبات عدة تتمتع بعمق أكبر من منتخب إنجلترا في الوقت الحالي، وكان بإمكان توماس توخيل بسهولة اختيار تشكيلتين كان من الممكن أن تتمتعا بفرصة جيدة للوصول إلى مراحل متقدمة في بطولة هذا الصيف. ومع ذلك، كان قرار مدرب «الأسود الثلاثة» باستبعاد كول بالمر من قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبًا بمثابة صدمة كبيرة.

صحيح أن بالمر عانى من مشاكل في المستوى واللياقة البدنية خلال الموسم الماضي مع تشيلسي، لكن لا شك في قدراته على تغيير مجرى المباراة سواء كلاعب أساسي أو بديل. كما أنه لاعب متمرس في تنفيذ ركلات الجزاء، لكن الرجل الذي سجل هدف إنجلترا في نهائي يورو 2024 لم يكن على متن الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية بعد عامين.

بالمر ليس الوحيد في هذا الصدد. فكل من فيل فودن وترنت ألكسندر-أرنولد وهاري ماجواير ولوك شو، الذين كانوا من أعمدة البطولات الأخيرة، فشلوا جميعًا في الوصول إلى التشكيلة النهائية، بينما كان هناك صدمة حقيقية لعدم وصول أي من مورجان جيبس-وايت أو جارود بوين أو آدم وارتون أو لويس هول إلى التشكيلة النهائية، بالنظر إلى أدائهم الفردي المثير للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.