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أحمد فرهود

كولومبيا ضيّعت فرصة تاريخية: لا تستهينوا بجيل سويسرا الذهبي.. والمهمة القادمة "فك لعنة الأرجنتين والانتقام من ميسي"!

فقرات ومقالات
سويسرا ضد كولومبيا
سويسرا
كولومبيا
كأس العالم
الأرجنتين
يوهان مانزامبي
جرانيت تشاكا

منتخب سويسرا أصبح "رقمًا صعبًا" على المستوى الأوروبي والعالمي..

في ليلة لم تكن مخصصة لأصحاب التوقعات المسبقة، ولا لخبراء الأرقام؛ قرر منتخب سويسرا الأول لكرة القدم كتابة التاريخ، بأقلام من ذهب وأقدام من حديد.

نعم.. مراد ياكين، مدرب منتخب سويسرا؛ قالها صراحة: "نحن كالفولاذ، ليس من السهل على أحد أن يكسرنا".

وهذا ما شاهدناه في مواجهة منتخب كولومبيا؛ حيث أنه بالرغم من تفوق الخصم - على الورق -، إلا أن السويسريين هم من انتصروا في النهاية.

وحافظ المنتخب السويسري على "صلابته"؛ ليفرض التعادل السلبي (0-0) على كولومبيا في 120 دقيقة، قبل أن يفوز بـ"ركلات الجزاء".

وبذلك.. حجز منتخب سويسرا بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026؛ ضاربًا موعدًا ناريًا مع الأرجنتين، الفائزة على مصر بصعوبة (3-2).

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز سويسرا على كولومبيا..

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    سويسرا.. الجيل الذهبي يكلل إنجازاته بـ"ربع نهائي المونديال"

    الجيل الحالي لمنتخب سويسرا الأول لكرة القدم، كتب التاريخ في السنوات القليلة الماضية؛ وذلك بقيادة عدد من النجوم، في مقدمتهم متوسط الميدان المخضرم جرانيت تشاكا.

    نعم.. هذا الجيل وصل إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا، في آخر نسختين؛ وتحديدًا 2020 - التي لُعِبت عام 2021 -، و2024 التي استضافتها ألمانيا على أراضيها.

    وفي طريقه نحو ربع نهائي أمم أوروبا 2020 و2024؛ نجح المنتخب السويسري في إقصاء كل من فرنسا وإيطاليا، على التوالي.

    أما في بطولة كأس العالم؛ فقد أصبح المنتخب السويسري "وجهًا دائم الحضور" في هذا الحدث، خلال آخر 6 نسخ.

    بل أن المنتخب السويسري اعتاد على تخطي دور المجموعات، والوصول إلى ثمن النهائي؛ وهو ما تكرر في النسخة الحالية 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    وأبى الجيل الذهبي الحالي لسويسرا، إلا أن يعيد أمجاد الماضي؛ حيث كسر لعنة دور الـ16 أخيرًا، ليتأهل إلى ربع نهائي المونديال - لأول مرة منذ عام 1954 -.

    وأساسًا.. أفضل إنجاز للمنتخب السويسري في كأس العالم، هو الوصول إلى ربع النهائي؛ حيث حدث ذلك أعوام "1934، 1938 و1954"، ثم في النسخة الحالية 2026.

    وقد يتساءل البعض: "لماذا نتغنى بربع نهائي أمم أوروبا وكأس العالم دون ألقاب؟!"؛ لتكون الإجابة هي أن جيل سويسرا الحالي يُحقق كل ذلك، وسط تفوق بشري وفني لكثير من المنتخبات الأخرى.

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  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مانزامبي.. سويسرا تنجو من غياب أبرز نجوم المنتخب

    واستكمالًا لحديثنا عن منتخب سويسرا؛ نستطيع القول إنه عانى من "سوء حظ" كبير للغاية في مواجهة كولومبيا، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2026.

    "سوء حظ" سويسرا؛ تمثّل في إصابة جوهرة المنتخب الوطني يوهان مانزامبي، وذلك في التدريبات التي سبقت مواجهة كولومبيا مباشرة.

    وظهر تأثير غياب مانزامبي على المنتخب السويسري، وذلك في مواجهة كولومبيا؛ خاصة أنه اللاعب الوحيد الذي يستطيع تقديم الزيادة العددية في الهجوم، والتوغل من الخلف للأمام بين دفاعات الخصم.

    وغابت هذه الزيادة الهجومية، والتوغلات بين دفاعات المنتخب الكولومبي بالفعل؛ ما دفع ثمنه السويسريون، بعدم النجاح في هز شباك الخصم طوال 120 دقيقة.

    إلا أن الدفاعات السويسرية صمدت؛ وهو ما أوصل المباراة إلى "الركلات الجزائية"، التي ابتسمت لزملاء مانزامبي الغائب ضد الكولومبيين.

    * أرقام يوهان مانزامبي في كأس العالم 2026:

    - مباريات: 4.

    - دقائق: 200.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 3.

    - تمريرات حاسمة: 2.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الأرجنتين.. فرصة ذهبية أمام سويسرا للانتقام ولكن!

    بعد نجاته ضد كولومبيا؛ سيكون منتخب سويسرا مطالبًا الآن بمواجهة الأرجنتين، في ربع نهائي كأس العالم 2026.

    مواجهة سويسرا ضد الأرجنتين؛ ستكون فرصة كبيرة للغاية، من أجل تحقيق الآتي:

    * أولًا: كسر لعنة عدم الفوز على الأرجنتين.

    * ثانيًا: الانتقام من سيناريو كأس العالم 2014.

    وتقابلت سويسرا مع الأرجنتين، في 7 مباريات تاريخية؛ حيث خسرت 5 مرات، مع الاكتفاء بتعادلين فقط.

    أهم هذه المباريات، كانت في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2014؛ حيث قدّم المنتخب السويسري مستوى رائع، وأجبر الأرجنتينيين على الوصول إلى الشوطين الإضافيين.

    وبينما كانت المباراة في طريقها إلى "ركلات الجزاء"، ظهر النجم أنخيل دي ماريا في الدقيقة 118؛ حيث أحرز هدف الانتصار (1-0) وقتها، بتمريرة حاسمة من الأسطورة ليونيل ميسي.

    لذا.. يريد المنتخب السويسري الانتقام من هذا السيناريو القاسي، الذي تم بقيادة ميسي بالذات؛ حيث ستكون الفرصة مواتية في كأس العالم 2026، إذا ما نظرنا إلى مستوى التانجو الحالي.

    لكن بناء على التاريخ، بالإضافة إلى إرهاق سويسرا بلعب 120 دقيقة ضد كولومبيا؛ قد نجد منتخب الأرجنتين في طريقٍ سالك، نحو نصف نهائي المونديال.

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  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كولومبيا.. من المتعة إلى دفع ثمن "الجُبن الكروي"

    أخيرًا.. لنتحدث عن منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم؛ الذي قدّم بطولة كأس عالم "رائعة" في نسخة عام 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    المنتخب الكولومبي أظهر تكاملًا كبيرًا، في النسخة المونديالية الحالية؛ خاصة في حراسة المرمى، بالإضافة إلى خطي الدفاع والوسط.

    بل أن كولومبيا كانت من المنتخبات القليلة؛ التي أبهرت عشاق الساحرة المستديرة "فنيًا" في بعض المباريات، وتحديدًا ضد البرتغال في دور المجموعات.

    نعم.. المباراة وقتها انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ لكن كولومبيا هيمنت على المباراة وتفوقت "فنيًا"، وكانت قريبة من الفوز لولا سوء الحظ.

    لذا منتخب كولومبيا أجبرنا على النظر إليه، باعتباره أحد المرشحين الأقوياء للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، في بطولة كأس العالم 2026.

    إلا أن أداء كولومبيا بدأ يتراجع بشكلٍ واضح، في "الأدوار الإقصائية" من النسخة المونديالية الحالية؛ حيث ربما عاد ذلك إلى مجموعة من الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: تحفُظ المنافسين؛ بداية من غانا في دور الـ32، وصولًا إلى سويسرا في ثمن النهائي.

    * ثانيًا: تركيز كولومبيا على التكتيك أكثر من الفنيات؛ خوفًا من توديع البطولة من الأدوار الإقصائية.

    ودفع منتخب كولومبيا ثمن تحفُظ المنافسين، وجُبنه الكروي هو نفسه؛ وذلك بتوديع مونديال القارة الأمريكية رسميًا، من دور ثمن النهائي.

    وأجبر منتخب سويسرا نظيره الكولومبي، على الوصول إلى "الركلات الجزائية"؛ والتي تختفي فيها الفروقات الفنية والبدنية، ويبقى "الحظ والتركيز" هما العنصرين الرئيسيين في الفوز.

    وبالتالي.. نستطيع القول إن المنتخب الكولومبي، ضيّع فرصة قد لا تتكرر بسهولة؛ لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة كأس العالم.