كوكوريلا مهدد ومبابي ملكًا وديوماني يُثبت قيمته.. مورينيو كرر كابوس كاريوس وموسم ريال مدريد مليء بالخيارات!

اختتم نادي ريال مدريد الإسباني تحضيراته الصيفية للموسم الكروي الجديد بانتصار صريح ومستحق على مضيفه شالكه الألماني بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب فيلتينس أرينا بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الملعب.
جاءت المباراة بمثابة بروفة قوية وحاسمة لكتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قبل خوض المعترك الرسمي في الدوري الإسباني، حيث بسط الفريق الملكي نفوذه الكامل على مجريات اللعب ونجح في حسم الأمور مبكرًا بأداء متوازن يجمع بين الصرامة الدفاعية والفاعلية الهجومية أمام خصم استسلم سريعًا أمام فوارق الإمكانات والجاهزية الفنية.