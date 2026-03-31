أحمد فرهود

مهاجم كوسوفو يتفوق ولكن: روبرت ليفاندوفسكي سيستفيد من كارثة الغياب المونديالي.. وبرشلونة لا يحتاج "قرش وديع" آخر يا أسلاني

ليلة حزينة لمهاجم برشلونة وبديله المحتمل..

بينما أجراس كأس العالم 2026، تُقيد أسماء العابرين إلى المجد؛ كان العملاق الكتالوني برشلونة يراقب عن كثب، اسمين مهمين في نهائي "ملحق" التصفيات الأوروبية.

الاسمان هما البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والكوسوفي فيسنيك أسلاني؛ واللذين فشلا في التأهُل مع منتخبيهما إلى بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

بولندا بقيادة ليفاندوفسكي، فشلت في التأهُل إلى المونديال؛ بعد الخسارة (2-3) أمام منتخب السويد، في نهائي "الملحق".

أما منتخب كوسوفو الذي قدّم تصفيات تاريخية؛ فقد سقط في الخطوة الأخيرة نحو المونديال، عندما خسر (0-1) ضد تركيا في نهائي "الملحق" الآخر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أهم النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور ليفاندوفسكي وأسلاني في نهائيي "الملحق" الأوروبي..

  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    "احتمالات" برشلونة في مركز قلب الهجوم

    في البداية.. يجب التأكيد على أن العملاق الكتالوني برشلونة؛ يبحث عن قلب هجوم جديد، لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي القادم.

    بحث برشلونة عن مهاجم جديد؛ يأتي بسبب التراجع الكبير في مستوى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإسباني فيران توريس.

    وأساسًا.. ليفاندوفسكي ينتهي عقده مع العملاق الكتالوني، في 30 يونيو من عام 2026؛ وهو ما جعل النادي يفكر في اتجاهين، على النحو التالي:

    * أولًا: الاستغناء عنه نهائيًا؛ مع التعاقد مع مهاجم عالمي جديد.

    * ثانيًا: تجديد عقده لعام مع تخفيض راتبه للنصف؛ بالإضافة إلى ضم مهاجم جديد.

    وخيارات برشلونة في الهجوم معروفة، وعلى رأسها الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    إلا أن الإدارة البرشلونية وضعت خيارات هجومية أخرى سهلة، مثل الكوسوفي فيسنيك أسلاني؛ وذلك للتعاقد معها بشكلٍ رسمي، حال الفشل في التوقيع مع نجم عالمي كبير.


  Kosovo's forward #11 Fisnik Asllani (R) celebrates after scoring Kosovo's first goal

    فيسنيك أسلاني "تنوع تكتيكي" يعشقه برشلونة

    الآن.. لنركز حديثنا على أداء فيسنيك أسلاني، مهاجم نادي هوفنهايم الألماني؛ وذلك خلال مباراة منتخب بلاده كوسوفو ضد تركيا، في نهائي "الملحق" المؤهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

    أسلاني كان أفضل لاعب في كوسوفو، و"الخطر الأول" على دفاعات تركيا؛ على النحو التالي:

    * أولًا: الهروب إلى الأطراف؛ مع فتح المساحات لزملائه، وصناعة الفرص لهم.

    * ثانيًا: العودة إلى الخلف؛ مع أداء دور المهاجم المُتأخر، والتسديد من بعيد.

    * ثالثًا: استخدام مهاراته داخل منطقة الـ18؛ في محاولة لإيجاد ثغرات.

    أي أن أسلاني أظهر أنه يتمتع بتنوع تكتيكي كبير؛ وهو الأمر الذي يعشقه نادي برشلونة بالفعل، في لاعبي خط الهجوم.

    ولولا تألُق الحارس التركي، وسوء الحظ باصطدام إحدى كراته في العارضة؛ كان من الممكن أن يُسجل هذا اللاعب الموهوب هدفًا أو أكثر، ويؤهل منتخب كوسوفو لأول مرة إلى كأس العالم.

  FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-SWE-POL

    روبرت ليفاندوفسكي سيستفيد من الغياب المونديالي

    وبعد الحديث عن فيسنيك أسلاني؛ سننتقل الآن إلى أداء النجم روبرت ليفاندوفسكي؛ وذلك خلال مباراة منتخب بلاده بولندا ضد السويد، في نهائي "الملحق" المؤهل إلى كأس العالم 2026.

    ليفاندوفسكي أثبت مرة أخرى؛ أنه لا يُمكن "المساومة" على كونه لاعب يريد تقديم كل شيء، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وتحرك ليفاندوفسكي كثيرًا ضد السويد؛ حيث كان يعود للخلف لاستلام الكرات، ويذهب إلى الأطراف لفتح المساحات إلى زملائه.

    كما يتمتع النجم البولندي بذكاءٍ كبير؛ خاصة في عملية التمركز، أو تفويت الكرات إلى زملائه القادمين من الخلف.

    لكن.. يبقى أنه للعمر أحكام؛ فلم يعد ليفاندوفسكي يستطيع تقديم أكثر من ذلك، بالإضافة إلى تراجع "جودة الحسم" أمام المرمى.

    ومع الأسف.. خسر واحد من أهم المهاجمين في تاريخ اللعبة، فرصة خوض آخر بطولة كأس عالم في مسيرته الكروية؛ حيث يبلغ من العمر 37 سنة، حاليًا.

    - أرقام ليفاندوفسكي مع بولندا:

    * مباريات: 166.

    * دقائق: 12.847.

    * مساهمات تهديفية: 127.

    * أهداف مسجلة: 89.

    * تمريرات حاسمة: 38.

    وعدم مشاركة ليفا في مونديال 2026، سيعطيه الوقت الكافي للتفكير في مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة؛ سواء بقبول تجديد عقده مع برشلونة - مع تخفيض راتبه للنصف -، أو اختيار وجهة جديدة.

  FISNIK ASLLANI HOFFENHEIM

    أسلاني أفضل.. لكن برشلونة لا يحتاج إلى "قرش وديع" آخر

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن النجم الكوسوفي فيسنيك أسلاني "حل أفضل" الآن للعملاق الكتالوني برشلونة، من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    والحقيقة أن أسلاني أثبت أنه يمتلك حلولًا أكثر من ليفا، في الوقت الحالي كما ذكرنا؛ ولكن يبقى أن برشلونة يحتاج إلى ما يُمكن تسميته بـ"المهاجم السفاح"، الذي يتفوق على الثنائي.

    وبرشلونة ليس في حاجة إلى "قرش وديع" آخر، مثل مهاجمه الحالي فيران توريس؛ الذي يمتلك تنوعًا كبيرًا في طريقة اللعب، لكن مع أهداف تظهر على فترات فقط.

    لذلك.. أسلاني سيكون خيارًا جيد للغاية، إذا جاء إلى برشلونة مع مهاجم عالمي كبير؛ وليس لأن يكون "الرقم 9 الأساسي"، في صفوف العملاق الكتالوني.

    ويبقى علينا الانتظار الآن؛ لمعرفة هل سيُفعل برشلونة خيار أسلاني بالفعل أم لا، وكذلك لحسم مستقبل ليفاندوفسكي بشكلٍ نهائي.