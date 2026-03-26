كورييري ديلو سبورت - الاتحاد بشأن صلاح: هل يدفع وجود المصري في السعودية ديابي للانضمام إلى إنتر في الصيف؟ السيناريو

يُثير رحيل مومو صلاح عن ليفربول حتمًا العديد من التساؤلات حول مستقبل النجم المصري، الذي لا يزال أمامه مسيرة كروية واعدة. إلى أين يمكن أن يذهب؟ بشكل عام، تشير الخيارات الأكثر واقعية إلى الغرب في الولايات المتحدة وإلى الشرق في المملكة العربية السعودية، ويبدو أن الخيار الأخير هو الأكثر ترجيحًا في الوقت الحالي.

تشرح صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن الأندية التي تحركت بشكل أكبر استعداداً لفترة الانتقالات الصيفية هي الهلال الذي يدربه سيموني إنزاجي، والقادية التي يضمها المهاجم ماتيو ريتيغي، والاتحاد الذي يديره المدرب السابق لميلان سيرجيو كونسيسان. ويبدو أن هذا النادي الأخير جاد بشكل خاص وقد أعد عرضاً لمدة عامين بقيمة 100 مليون يورو. لكن في هذه الحالة، فإن وصول صلاح سيتطلب رحيل أحد اللاعبين: يعود موسى ديابي إلى دائرة اهتمام إنتر، وهو اسم تم ربطه بالنادي أيضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

  • الحاجة إلى التغيير

    في يناير، كانت الفكرة هي إضافة عنصر جديد إلى الخط الهجومي. وقد رحب اللاعب الفرنسي بالاقتراح الذي قدمه نادي «النيرازوري» ترحيباً حاراً. باختصار، تم التوصل إلى اتفاق، إلا أنه واجه معارضة من نادي «الاتحاد» بشأن عرض الإعارة مع خيار الشراء. الهدف هو الحصول على لاعب يضفي عنصر المفاجأة، ويسمح بتغيير تشكيلة الخط الهجومي إلى تشكيلة 3-4-2-1 الشهيرة التي لم ترى النور في الصيف، والتي تسمح، في حال تقدم النتيجة، في الدقائق الأخيرة من المباراة، بتوجيه ضربات قوية في الهجمات المرتدة.  

  • صيغة محتملة

    استثمر نادي الاتحاد في عام 2024 ما يصل إلى 60 مليون يورو لضم ديابي من أستون فيلا: لا بد من التوصل إلى اتفاق، لكن وصول صلاح المحتمل قد يسهل كثيراً مسار العودة من الدوري السعودي المحترف إلى أوروبا، تلبيةً لرغبة أعرب عنها اللاعب الفرنسي المولود عام 1999. فكرة التفاوض؟ من المفترض أن تكون المحاولة الأولى من أجل إعارة، ربما مع إدراج بعض الشروط التي تجعل شراء اللاعب إلزامياً. ثم - كما يخلص كورييري ديلو سبورت - سيتعين على المهاجم الفرنسي أن يقدم مساهمته أيضاً، بالضغط من أجل الرحيل بقوة أكبر مما فعل في يناير الماضي.

