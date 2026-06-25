كوريا وجنوب إفريقيا | صدق أسطورة اليونايتد .. لا هروب من "أصحاب الأرض" وأبواب الجحيم تفتح لرفاق سون هيونج مين!

الهدف الذي يثقل وزنه ذهبًا، هكذا قدم منتخب جنوب إفريقيا، الذي أثبت بأنه عليك ألا تفرح قبل النهاية، وتعثر البدايات لا يعني تحطم الحلم، فبعد بداية كارثية، حقق إنجازًا تاريخيًا في أرض المكسيك، على حساب كوريا الجنوبية.

لم يكن مجرد تأهل، بل "انتزاع" لبطاقة التأهل إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، حيث حجز منتخب جنوب إفريقيا، مكانه بين المتأهلين، بعد التغلب على كوريا الجنوبية، بنتيجة (1-0)، على ملعب BBVA، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى.

ووقع ثابيلو ماسيكو، المحترف في صفوف ليماسول، على هدف الانتصار في الدقيقة 63، بتسديدة مباغتة في الزاوية الضيقة على يسار الحارس كيم سيونج جيو.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية..