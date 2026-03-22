كوردوبا: "ميلان يعاني من مشاكل جماعية داخل غرفة الملابس، ولا يبدو الفريق متماسكاً بما يكفي لخوض المنافسة على لقب الدوري"

أثناء تحليل ما بعد المباراة في استوديوهات DAZN، أوضح المدافع السابق لإنتر ميلان إيفان راميرو كوردوبا لماذا يعتبر نابولي المنافس الحقيقي لإنتر ميلان على لقب الدوري مقارنة بميلان: "نابولي هو الفريق الأكثر اكتمالاً وفعالية، وهو ما كان يريده كونتي في بداية الموسم. أرى أن ميلان يعاني من بعض المشاكل داخل المجموعة، ولا يعطيني انطباعًا بأنه فريق متماسك ومتحد يذهب للقتال من أجل لقب الدوري. من الواضح أنني أتحدث من خارج الفريق ولا أعرف الديناميكيات الداخلية في غرفة الملابس، لكن خلال الموسم كانت هناك بعض الحوادث التي تجعلني أفكر في هذه الأمور".



