كوردوبا: "على إنتر أن يدرك أن المنافسة على اللقب قد عادت من جديد، فـ6 نقاط في 8 مباريات عدد قليل"

توقف إنتر ميلان مرة أخرى ولم يتمكن، للمباراة الثالثة على التوالي، من تحقيق الفوز، حيث تعادل 1-1 على ملعب فرانكي أمام فيورنتينا في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي.

وفي استوديوهات DAZN، علق المدافع السابق للنيرازوري إيفان راميرو كوردوبا على الوضع الحالي للنادي الذي يقع مقره في فيالي ديلا ليبيرازيوني، حيث أدلى بالتصريحات التالية: "الشيء المهم هو أن إنتر يدرك الوضع، وأن البطولة لا تزال مفتوحة. مع 8 نقاط ربما كان بإمكانهم التفكير في أن الأمور آمنة، لكن 6 نقاط في 8 مباريات هي عدد قليل".