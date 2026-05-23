هيثم محمد

كوراساو .. هولندا الصغيرة " من جزيرة فيتامين سي إلى كأس العالم!

بحسب روايات من القرنين السادس والسابع عشر، عندما بدأت الرحلات الأوروبية الاستكشافية حول العالم، كان البحارة يعانون من نقص فيتامين سي بسبب سوء التغذية وطول مدة بقائهم على المراكب، فكانوا يتركون على جزيرة صغيرة في بحر الكاريبي، وعند العودة لأخذهم في رحلات العودة كانت المفاجأة هو تعافيهم والسر في فاكهة تدعى لاراها تنبت بقوة على تلك الجزيرة التي أصبحت تسمى بجزيرة المعجزات والعلاج، أو كوراساو.

استغلت كوراساو الظروف الاستثنائية لكأس العالم المقبلة لحجز تذكرة العبور للمونديال للمرة الأولى في تاريخها، لتسطر تاريخًا للجزيرة التابعة لهولندا والتي يصفها البعض بهولندا الكاريبي، والتي نحن هنا لنعرفك أكثر عليها عزيزي القاريء، سوء كوراساو البلد أو المنتخب!

    البلد .. أصغر المشاركين في المونديال

    بمساحة 171 ميل وتعداد يبلغ 150 ألف نسمة فقط، انتزعت كوراساو من أيسلندا لقب أصغر الدول التي شاركت في تاريخ كأس العالم.

    هي جزيرة تابعة لحكم هولندا ولكن تملك حكمًا ذاتيًا، موقف شبيه بويلز مع المملكة المتحدة، ولكن التأثير الهولندي كبير عليها لدرجة أن العملة الرسمية هي الجيلدر الهولندي الذي توقفت هولندا نفسها عن استخدامه مع التحول لليورو.

    كوراساو هي كلمة كان يستخدمها السكان الأصليون للجزيرة لتسميتها وتسمية نفسهم، والبعض يقول إن أصل الكلمة من كلمة "الشفاء" بالبرتغالية وقصة فيتامين سي التي استعرضناها بالبداية.

    المنتخب .. أدفوكات يعود!

    لا حديث في الساعات الماضية فيما يخص كوراساو ومنتخبها إلا عن المدير الفني ديك أدفوكات الذي أُعلنت عودته رسميًا لتدريب الفريق عقب رحيله نهاية العام الماضي بسبب مرض بنته، وتولي فريد روتن المهمة، ولكن الأخير رحل عقب لقاءات الفريق الأخيرة في مارس بدوري فيفا للمنتخبات، مشيرًا لخلافات تهدد استقرار المنتخب، ليعود أدفوكات للمنتخب الذي صنع معجزة عبوره للمونديال، وسيكون أكبر مدرب في تاريخ المونديال بسن 78 سنة.

    كوراساو هي وريث منتخب جزر الأنتيل الهولندية، وشاركت للمرة الأولى في تصفيات المونديال بنسخة البرازيل 2014، ومع رفع عدد المشاركين بالنسخة الحالية إلى 48 واستضافة ثلاثي أمريكا الشمالية الأبرز الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك للحدث، أصبح الباب مفتوحًا للوجوه الجديدة مثل كوراساو التي تأهلت على حساب جامايكا من مجموعتها بتصفيات الكونكاكاف.


  • من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في كوراساو؟

    يعتمد منتخب كوراساو على اللاعبين الناشطين في هولندا بشكل أساسي، والكثير من لاعبيه سبق ومثلوا الطواحين بالفئات السنية بالفعل، إذ كان هناك 12 لاعبًا ينشطون في الدوري الهولندي بالتجمع الأخير للمنتخب في مارس.

    يبرز القائد لياندرو باكونا كنجم للفريق، ينشط في إجدير التركي وسبق له اللعب مع ريدنج وأستون فيلا وخرونيخن، بسن الرابعة والثلاثين قلب الهجوم هو ثاني هدافي البلاد تاريخيًا ب21 هدفًا والأكثر مشاركة بتاريخها بمجموع سبعين مباراة، والملفت أن شقيقه جونينيو متواجد أيضًا وهو الذي سبق وحمل ألوان هولندا بفئات الشباب، وحاليًا هو ثالث الهدافين التاريخيين للبلاد!


    لاعب آخر مهم في تشكيل كوراساو هو المهاجم يورجن لوكاديا الذي في 2014 كان من المرشحين لقائمة هولندا النهائية في مونديال البرازيل، وقتها كان يلعب في بي إس في إيندهوفن، ولكن الآن بعد 8 سنوات هو في ميامي إف سي الأمريكي ويحمل ألوان "هولندا الصغيرة" ولعب 12 مباراة معها بالفعل.

    موهبة تستحق المتابعة؟

    مشجع مانشستر يونايتد سيتذكر تاهيث تشونج الذي حمل ألوان الشياطين الحمر بين 2019 و2022 والآن ينشط في شيفيلد. الجناح الشاب سبق ومثل هولندا في الفئات العمرية قبل أن يقرر في 2021 التحول إلى كوراساو وتمثيلها، وبالفعل لعب أربع مباريات وسجل مرتين.

    نجم شاب آخر في تشكيل كوراساو يجب متابعته هو ليفانو كومينينسيا، الظهير الأيمن لزيورخ وخريج يوفنتوس، والذي بسن الثانية والعشرين مثل تشونج مثل هولندا بالفئات العمرية قبل أن يقرر تغيير الانتماء، وهناك أنباء عدة عن توجه كشافي عديد الأندية الأوروبي لأمريكا لمتابعته بمباريات المونديال.

    حظوظ كوراساو

    تلعب كوراساو في المجموعة E التي تضم ألمانيا، الإكوادور، وكوت ديفوار، وبالنظر فقط للمنتخبات الثلاثة الأخرى تدرك فارق الخبرات والإمكانيات بينها وبين الفريق الذي يشارك للمرة الأولى.

    القائد باكونا أعلن في حوار مع الموقع الرسمي لكأس العالم بأن بلاده ليست ذاهبة فقط للمشاركة والتمثيل المشرف، وأنها لن تتعرض لهزائم ثقيلة، ولكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، وأي نقطة، أو حتى خسارة بفارق ضئيل لكوراساو ستصنف ضمن مفاجآت مونديال 2026.

