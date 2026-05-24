كوت ديفوار | تراث بدأ من فتاة صغيرة ووصل إلى اليونسكو .. رفاق فرانك كيسييه يبحثون عن مداواة جراح إحدى أقسى لحظات كأس العالم

إن لم تكن مهتمًا بالبحث وراء ثقافات الشعوب وتراثها، فأحيانًا الظروف تقودك لمشاهدة بعضها، منها مثلًا عديد الرقصات التي قد تكون مرت عليك خلال افتتاح البطولات التي أقيمت في بلاد أفريقية .. لكن هل سألت نفسك يومًا ما القصة وراء تلك الرقصات؟

نعم! وراؤها قصة شعب بأكمله أو مجموعة أرادت أن تبتكر تراثًا خاصًا بها لتفرض نفسها على الساحة، فتبدأ القصة من قريتها ثم يتوسع انتشارها للبلد بأكملها، ومن ما يصل إلى العالم أجمع .. وهذا ما حدث مع شعب "جورو" في كوت ديفوار تحديدًا، حيث "رقصة الزاولي"!

"الزاولي" هي إحدى أشهر الرقصات في القارة الأفريقية، بل أنها أُدرجت في اليونسكو منذ عام 2017، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، وتعد واحدة من أكثر الرقصات صعوبة على مستوى العالم، إذ يستغرق تعلمها سبعة أعوام تقريبًا.









البداية كانت في خمسينيات القرن الماضي، حيث مقاطعتي "بوافلي" و"زوينولا" في شمال العاصمة الإيفوارية ياموسوكر، مقر شعب "جورو" الذي استلهم "رقصة الزاولي" من فتاة صغيرة تُدعى "دجيلا لو زاولي" أو بالعربية "زاولي ابنة جيلا"، لتمثيل هويته الثقافية، خاصةً وأنها تجمع عدة فنون كالنحت ممثلًا في الأقنعة التي يرتديها الراقصون، النسيج حيث الأزياء، الموسيقى، بجانب الرقص بالطبع.

بالحديث عن الراقصين، فالأمر يقتصر على الرجال فقط، لكن الراقص يرتدي قناعًا بوجه امرأة تعبيرًا عن الجمال، حيث هناك سبعة أقنعة مختلفة، لكل واحد منهم اسمه كـ"زوهولين، جان وسورتانفاني"، لكن جميعها يحمل اسم "دجيلا"، وإن كان كله منه له قصته الخاصة، فـ"زوهولين" مثلًا يعبر عن دجاجة تأكل سحلية ويرمز إلى صراع أيديولوجي بين شعب جورو والمجموعات العرقية المجاورة، حيث انتصر زاولي.

بينما يغطي جسده ببدلة ضيقة مخططة عادةً، مع لف كاحليه ومعصميه بأربطة من الرافيا (ألياف نباتية)، مع ارتداء تنورة من نفس الألياف، وبالإضافة إلى كل ذلك يضع الراقص على كاحليه بعض الأجراس أو قرون بذور، كي تصدر بعض الأصوات بجانب الطبول والموسيقى التي يؤدي حركاته عليها.

أما عن طريقتها، فهي تعتمد على ثبات الجزء العلوي من جسد الراقص، مع تحريك القدمين بحركات متسارعة، تبدو لك أنها حركات مُكررة، لكن في الحقيقية الراقص لا يمكنه تكرار نفس الحركات خلال العرض الواحد .. نعم! شيء معقد، لذا يستغرق سبع سنوات تعلم.









في داخل كوت ديفوار، تؤدى "رقصة الزاولي" في الاحتفالات والجنازات المهمة، حيث يعتقدون أنها تجلب الازدهار للقرية التي تُعرض بها. بل إنها تقام مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا، لتعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي ولضمان الحفاظ عليها.

ومع مرور السنوات، وصلت تلك الرقصة إلى العالمية، حيث تؤدى حاليًا في مختلف مهرجانات أفريقية، بجانب أوروبا وآسيا.

والآن وبعد أن تعرفت على الرقصة التي قد تكون مرت عليك وأن تتابع منتخب كوت ديفوار يومًا، لننتقل للحديث عن معشوقتنا؛ كرة القدم في بلاد الأفيال، مع نبذة بسيطة في البداية عن قصة اسم البلد..















