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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding و محمود خالد

"أخبرته أن يبقى متواضعًا": مدرب كوت ديفوار يهاجم لاعب ألمانيا بسبب غياب الروح الرياضية!

كأس العالم
ألمانيا
كوت ديفوار
ناثانيال براون
إيميرس فاييه
ويلفريد سينجو

بعد إصابة لاعب كوت ديفوار في ليلة "ريمونتادا" ألمانيا..

وجه إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، رسالة انتقاد قوية ضد أحد نجوم ألمانيا، بعد خسارة الأفيال أمام المانشافت بنتيجة (1-2)، في مباراة الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب الألماني حجز المقعد الثالث في دور الـ32 من مونديال أمريكا الشمالية، بعد المكسيك والولايات المتحدة، بعدما حول تأخره أمام كوت ديفوار، لفوز بهدفين لهدف، ليتربع على قمة المجموعة الخامسة، برصيد 5 نقاط.

  • سبب غضب فاي

    وتعرض الظهير الأيمن لمنتخب كوت ديفوار، ويلفريد سينجو، لإصابة في الفخذ، خلال الدقيقة 80، على إثر التحام مع الظهير الأيسر الألماني، ناثانيال براون، على خط التماس.

    ورفع نجم جلطة سراي، ذراعه، وأخرج الكرة خارج الملعب، ثم تلقى العلاج وتم استبداله، وقد أخفى سينجو وجهه بقميصه، وربما كان يذرف الدموع، وهو على يقين بأنه تعرض لإصابة خطيرة.

    ورغم ذلك، إلا أن براون قام بتنفيذ رمية تماس، وقرر ألا يمرر الكرة إلى أحد لاعبي كوت ديفوار، بل مررها لزملائه لشن هجوم ألماني مباشر، وهذا الأمر لم يعجب فاي على الإطلاق.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "أخبرته أن يبقى متواضعًا"

    وكشف إيميرس فاي، عن رد فعله، إزاء تصرف مدافع آينتراخت فرانكفورت، بعد نهاية المباراة، بقوله: "أخبرته أن يبقى متواضعًا".

    وأضاف "لقد لعب بشكل رائع، وليس هناك داعٍ لأن يتحدث إلينا بطريقة سيئة لمجرد أنه يريد الفوز"، كما تابع "كنت أتمنى أن يعيدوا إلينا الكرة عندما أصيب سينجو، إنهم أمة كروية عظيمة، ونحن نحتذي بهم، لذلك نشعر بخيبة أمل من افتقارهم للروح الرياضية".

    هذه اللحظة التي أشار إليها فاي، تزامنت مع تعادل المنتخبين بهدف لمثله، حيث تقدم قائد كوت ديفوار، فرانك كيسييه، لبلاده في الشوط الأول، فيما رد "البديل" الألماني دينيس أونداف، هدف التعادل أولًا، قبل أن يعود ويقود فريقه للانتصار بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

    وبفضل هذا الفوز المتأخر، مع التعادل السلبي بين الإكوادور وكوراساو، في مباراة المجموعة الخامسة، تأكدت صدارة الألمان بالعلامة الكاملة.

    ولا تزال منتخبات كوت ديفوار والإكوادور وكوراساو، تتنافس على المركزين الثاني والثالث، حيث يكفي الأفيال، التعادل مع كوراساو في الجولة الأخيرة، لتتأهل في وصافة المجموعة، حتى لو فازت الإكوادور على ألمانيا، نظرًا لتفوق الإيفواريين على الإكوادور في المواجهات المباشرة، حال التساوي في النقاط.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تشكيلة منتخب كوت ديفوار في كأس العالم 2026

    المنصبالاسمالنادي
    المرمىيحيى فوفاناكايكور ريزسبور
    الهدفمحمد كونيرويال شارلروا
    الهدفألبان لافونتنادي باناثينايكوس
    الدفاعإيمانويل أغبادوبيشكتاش
    مدافعكليمنت أكباAJ أوكسير
    مدافعأوسمان ديومانديسبورتنج لشبونة
    مدافعجويلا دويآر سي ستراسبورج
    مدافعجيسلان كونانجيل فيسنتي
    مدافعأوديلون كوسونوأتالانتا
    الدفاعويلفريد سينجوغالطة سراي
    مدافعإيفان نديكاروما
    خط الوسطسيكو فوفانانادي بورتو
    لاعب خط الوسطبارفيت جياجونسبورتينغ شارلروا
    لاعب خط الوسطكريست إيناو أولايطرابزون سبور
    لاعب خط الوسطفرانك كيسييهالأهلي
    لاعب خط الوسطإبراهيم سانجارينوتنجهام فورست
    لاعب وسطجان-ميكايل سيرين.ك. ماريبور
    الهجومسيمون أدينجراآس موناكو
    مهاجمأنجي-يوان بونيإنتر
    مهاجمأماد ديالومانشستر يونايتد
    مهاجمأومار دياكيتيسيركل بروج
    مهاجميان ديومانديآر بي لايبزيج
    مهاجمإيفان جيساندكريستال بالاس
    مهاجمنيكولاس بيبيفياريال
    مهاجمبازومانا توريتسغ هوفنهايم
    مهاجمإيلي واهيأوج سي نيس
  • FIFA World Cup Trophy Tour - Mexico City(C)Getty images

    نظام المونديال

    وطبقًا لنظام كأس العالم، التي تضم 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، فإن المتصدر والوصيف في المجموعات الإثنتي عشرة، سيتأهلون إلى دور الـ32، برفقة أفضل ثماني منتخبات في المركز الثالث.

    وفي حالة تساوي منتخبين في النقاط، داخل المجموعة، يتم منح الأفضلية في الترتيب، بحسب المواجهات المباشرة كمعيار أول، ثم النظر إلى فارق الأهداف، حال التساوي، وهو الأمر الذي جعل منتخبات تركيا وهايتي وتونس أول المغادرين للبطولة.

    ومن المقرر أن يتأهل صاحب الصدارة في المجموعة الخامسة، إلى دور الـ32، ليضرب موعدًا مع أحد ثوالث المجموعات (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، السادسة)، فيما يتأهل وصيف الخامسة، إلى المرحلة الإقصائية، ليواجه وصيف المجموعة التاسعة، التي تضم منتخبات النرويج وفرنسا والسنغال والعراق.

    وتستمر منافسات كأس العالم، حتى المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب ميتلايف، في إيست راثرفورد، في التاسع عشر من يوليو المُقبل.

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