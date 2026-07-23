بين تجنُب أخطاء الماضي ومفاجأة 2028 المرتقبة.. جولة داخل عقل ليونيل ميسي "الصامت" في ملف اعتزاله!

ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنبدأ الآن بجولة في "عقل" الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بشأن مستقبله الدولي مع منتخبه الوطني الأول لكرة القدم.

وخلال اليومين الماضيين تضاربت الأنباء، فهُناك تقارير تزعم أن ميسي أخبر زملاءه في المنتخب، أنه اتخذ قرار الاعتزال الدولي؛ بينما فجّرت صحيفة "آس" مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيدها على أن ميسي قد يستمر مع الأرجنتين حتى 2028.

وإذا افترضنا أن التقارير التي تحدثت عن اعتزال ميسي دوليًا، هي الصحيحة بالفعل؛ فالسؤال الذي يطرح نفسه هُنا: "لماذا لم يعلن اللاعب عن هذا الأمر حتى الآن؟".

الإجابة على هذا السؤال؛ يُمكن أن نُلخصها نحن في نقطتين، وهي كالتالي:

* أولًا: عدم تكرار سيناريو الأرجنتين 2016.

* ثانيًا: انتظار الوقت المناسب مثل واقعة برشلونة 2020.

وبخصوص النقطة الأولى؛ نتذكر أن ميسي تعرض لهزة نفسية شديدة للغاية، في أعقاب خسارة البطولة الدولية تلو الأخرى مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

لذا.. ميسي أعلن اعتزاله الدولي، بمجرد خسارة لقب كوبا أمريكا 2016؛ قبل أن يتراجع فيما بعد، ويعود ليكتب مجد الأرجنتين الحديث.

والبعض قد يقول: "الوضع مختلف.. ميسي في 2016 كان يبلغ من العمر 29 سنة، ويستطيع الاستمرار لسنواتٍ أخرى؛ لكن الآن إعلانه الاعتزال أمرًا طبيعيًا، بل هو أمر متوقع منذ فترة أساسًا".

وهُنا.. نحن لا نتحدث عن المنطقية من عدمها، بل أن ميسي من الممكن أنه فضل عدم إعلان اعتزاله الدولي بمجرد خسارة لقب كأس العالم 2026؛ وذلك حتى لا يزعم البعض أنه قرار عاطفي، رغم أنه مخطط له مسبقًا.

أما فيما يتعلق ببرشلونة؛ فنحن نتذكر واقعة "البروفاكس" الشهيرة؛ التي أخبر فيها ميسي إدارة العملاق الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، برغبته في الرحيل.

وأساسًا.. نحن نتذكر أن برشلونة في ذلك الوقت، خسر بنتيجة فادحة (2-8) ضد نادي بايرن ميونخ الألماني، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

وآنذاك؛ دخل ميسي في صمتٍ طويل، حتى أن البعض هاجمه بأنه لم يخرج للحديث كـ"قائد" والاعتذار للجماهير.

لكن العالم أجمع تفاجأ بعد ذلك، بواقعة البروفاكس الشهيرة بسبب خلافاته مع بارتوميو؛ حيث عندما انتهت هذه الأزمة واستمر ميسي في موسم 2020-2021، خرج "البولجا" ليؤكد أنه انتظر الوقت المناسب بعد انتهاء صدمة الهزيمة ضد البايرن.

وقد يتساءل البعض أيضًا؛ قائلين: "ما علاقة هذا بحديثنا عن اعتزال ميسي الدولي في 2026؟".

ردنا هُنا هو أن هذه الواقعة مجرد مثال فقط، لنقول إن ميسي يعلم أن الشارع الأرجنتيني يعيش صدمة خسارة كأس العالم 2026 الآن؛ لذا ربما ينتظر مرور العاصفة، ومن ثم إعلان قرار الاعتزال الدولي.