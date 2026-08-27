طلب الانتظار حتى يناير والآخر قال "أنا اسم كبير" .. مفاجآت حول مفاوضات الأهلي مع بدلاء يايسله قبل ضم بوسيتش!

وفي هذا السياق، قال الإعلامي عبد الهادي المستادي، عبر بودكاست "مرتدة"، إن الأهلي فاوض العديد من الأسماء، بعد رحيل ماتياس يايسله، بين أنطونيو كونتي وديدييه ديشان وتشافي هيرنانديز ومارسيلينو جارسيا تورال.

وكان الجدل حول مفاوضات الأهلي مع أنطونيو كونتي، مدرب نابولي السابق، حيث نفى الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، في يوليو الماضي، وجود اتصالات بين النادي والمدرب، بعد رحيل يايسله.

ورغم ذلك، إلا أن المستادي أكد أن الأهلي فاوض كونتي، بل إن ردّ المدرب الإيطالي كان أنه "اسم كبير"، ويرفض تولي القيادة قبل بداية الدوري بأسبوع، أي أن اعتراض كونتي كان على ضيق الوقت فيما قبل انطلاق الموسم.

وتطرّق المستادي إلى مارسيلينو تورال، الذي قاد أندية فياريال، فالنسيا، أتلتيك بيلباو، مارسيليا، مؤكدًا أن المدرب لم يمانع تدريب الأهلي، ولكن الأزمة تمثلت في عدم توليه القيادة بدون مساعده الذي كان يواجه أزمة في إسبانيا، وأنه لن يستطيع القدوم قبل يناير المُقبل.

وأضاف أن تشافي هيرنانديز، الذي وقع عليه الاختيار لقيادة منتخب هولندا، كان لا يمانع أيضًا فكرة تدريب الأهلي، فيما تمثلت المفاجأة حول ما ذكر بشأن مفاوضات الراقي مع ديدييه ديشان، الذي رحل لتوه عن تدريب فرنسا، بعد قيادته للمركز الرابع في نهائيات كأس العالم 2026.

ونوّه المستادي بأن ضيق الخيارات، دفع إدارة الأهلي للتفكير في بدء الموسم بالمدرب المساعد محمد مسعد، بل إن الإدارة فكرت أيضًا في البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بعد إقالته من تدريب الاتحاد، وكان لم يغادر جدة بعد، قبل أن يمنح بوسيتش، الضوء الأخضر لقيادة الفريق.



