يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم في صمت لرسم خارطة طريق جديدة للمنتخب الأول بعد صدمة مونديال 2026، حيث تتجه الأنظار نحو أروقة صناعة القرار التي تشهد إعداد تقارير فنية وإدارية حاسمة لإنهاء حقبة المدرب جيورجوس دونيس وتجهيز بديله.
كواليس ما قبل الإقالة.. تقريران من كروكر والمفرج يحسمان مصير دونيس مع الأخضر!
تقييم شامل داخل الغرف المغلقة
بدأ مسؤولو الاتحاد السعودي لكرة القدم تحركات مكثفة بعيداً عن أعين الإعلام لتقييم مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، وذلك عقب الخروج المبكر من دور المجموعات.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن الإدارة لا تعتزم اتخاذ قرارات انفعالية، بل تنتظر تسلم تقريرين منفصلين ومفصلين لتقييم كافة جوانب مشاركة "الأخضر" في المونديال.
يهدف هذا التحرك الإداري إلى وضع اليد على مكامن الخلل التي أدت إلى تذيل المجموعة الثامنة، وتوفير غطاء إداري وفني مدروس لأي قرار سيتم اتخاذه بشأن مستقبل الجهاز الفني الحالي، مما يعكس رغبة حقيقية في التأسيس لمرحلة جديدة قائمة على أسس واضحة.
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كروكر والمفرج.. ثنائي الحسم المونديالي
أوضحت المصادر أن عملية التقييم الشاملة أُسندت إلى قيادات بارزة داخل الهيكل الإداري والفني، حيث سيقدم مات كروكر، المدير التنفيذي لكرة القدم، التقرير الأول الذي سيركز على الأبعاد الاستراتيجية والفنية.
في المقابل، يتولى فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب الأول، إعداد التقرير الثاني الذي سيختص برصد الكواليس اليومية والتفاصيل الإدارية للبعثة.
وسيتضمن التقريران رصداً دقيقاً لأبرز الإيجابيات والسلبيات، ليمثلا حجر الأساس الذي سيعتمد عليه اتحاد الكرة في حسم مصير دونيس بشكل نهائي. وتؤكد هذه الخطوات أن قرار التخلي عن خدمات المدرب لن يكون مجرد رد فعل، بل نتيجة تقييم مؤسسي لعمل الجهاز طوال فترة المشاركة.
مفاوضات سرية وبدائل على طاولة الاتحاد
بينما تُكتب السطور الأخيرة في تقارير كروكر والمفرج، بدأت التحركات الفعلية لتأمين البديل المناسب القادر على انتشال المنتخب من كبوته. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن صناع القرار وضعوا البرتغالي جورجي جيسوس على رأس القائمة المختصرة للمرشحين، إلى جانب مدرب برتغالي آخر لم يُكشف عن هويته.
ويحظى جيسوس بتأييد واسع داخل أروقة الاتحاد نظراً لخبرته الكبيرة في الكرة السعودية، وتحديداً بعد نجاحه الاستثنائي في قيادة نادي النصر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي وتحقيقه تناغماً كبيراً مع النجم كريستيانو رونالدو، وهو ما يجعله الخيار الأمثل لإعادة الانضباط للمنتخب في أسرع وقت.
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ماذا ينتظر الأخضر في الأيام المقبلة؟
تترقب الأوساط الرياضية إعلان الاتحاد السعودي عن قراراته الحاسمة خلال الأيام القليلة القادمة فور اعتماد التقارير النهائية. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إقالة رسمية للمدرب دونيس، يعقبها مباشرة الكشف عن هوية المدير الفني الجديد لبدء مشروع رياضي شامل يهدف إلى إعادة هيكلة المنتخب واستعادة هيبة الكرة السعودية.