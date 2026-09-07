كواليس ما بعد إقالة جروسو.. كيف تحول حلم فيورنتينا من كونتي إلى فانولي؟

شملت قائمة الأسماء المرشحة لقيادة الفريق دراسة ملفات أخرى، أبرزها تياجو موتا وإيجور تودور. لكن لأسباب فنية بحتة، حسمت إدارة فيورنتينا قرارها النهائي بالتوجه نحو إعادة باولو فانولي.

وقد قطعت الإدارة شوطًا متقدمًا في مفاوضاتها مع فانولي، حيث يُنتظر الإعلان عن عودته للجلوس على مقاعد البدلاء في أي لحظة، لتولي مهمة خلافة جروسو ومحاولة انتشال الفريق وإعادته إلى مسار الانتصارات بشكل فوري.