كشف الصحفي الإسباني روبين أوريا عن تفاصيل مثيرة وكواليس حاسمة حول مستقبل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مسلطاً الضوء على وعود إدارة أتلتيكو مدريد ورغبة اللاعب الصريحة في الانتقال إلى صفوف برشلونة.
كواليس غداء مدريد.. كشف حقيقة رغبة ألفاريز في الانتقال لبرشلونة
غداء مدريد ووعد الإدارة
فجر الصحفي الإسباني روبين أوريا، عبر برنامجه، مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف عن تفاصيل حاسمة سبقت الأزمة الحالية، مشيراً إلى اجتماع محوري دار بين المهاجم جوليان ألفاريز وإدارة ناديه. وأوضح أوريا تفاصيل هذا اللقاء المثير قائلاً: "في فبراير الماضي، أقيم غداء في مطعم بوسط مدريد. ومن بين الحاضرين المدير التنفيذي ميجيل أنخيل خيل مارين وجوليان ألفاريز".
وخلال هذه الجلسة، قدمت الإدارة وعداً صريحاً للاعب الأرجنتيني؛ حيث قال خيل مارين، بغية طمأنته: "لا تقلق، في نهاية الموسم سنجتمع مجددًا ونقرر ما سنفعله بمستقبلك. إن أردت الرحيل عن أتليتي، فلا بأس. وإن أردت البقاء في أتليتي، فهذا أفضل". هذا الوعد منح المهاجم أريحية في التفكير ومناقشة مصيره.
رغبة برشلونة وخيبة الأمل
ومع انتهاء الموسم، حسم ألفاريز موقفه. وأكد أوريا أن "خوليان ما يقوله هو أنه بين الرحيل والبقاء هو يفضل الذهاب إلى برشلونة. لكن إن لم يرغبوا في بيعه لبرشلونة، فإنه سيبقى في أتليتي ويفي بعقده مع أتليتي بلا أي مشكلة"، موضحاً أنه "على حد علمي، هو لا يضغط ولا يذهب للمونديال بنية عدم العودة".
وكشف الصحفي سر رغبة اللاعب، مشيراً إلى أن "أتليتي وعد خوليان حينها بمشروع رياضي طموح. ويعتقد جوليان أن المشروع ليس كما صُور له".
لم يقتصر الاهتمام على النادي الكتالوني، بل أوريا أن نادي آرسنال الإنجليزي قد تحرك فعلياً، حيث "عرضوا 120 مليون يورو" من أجل جوليان وأتليتي يرفض. وفي تلك الأيام يعدون اللاعب بتحسين عقده. هذا الرفض وعدم الوفاء بوعود تحسين العقد والمشروع الرياضي، جعل اللاعب ووكيله يشعران بخيبة أمل.
غضب وسخرية أتلتيكو مدريد
أمام هذه التسريبات والضغوط المتزايدة، اختار أتلتيكو مدريد التصعيد ببيان رسمي وتغريدات ساخرة رداً على شائعات انتقال مهاجمه إلى النادي الكتالوني. وعرض النادي الإسباني أربع تذاكر لحفل غنائي وكيس فشار مقابل ضم لامين يامال.
وأوضح النادي سبب غضبه في بيانه قائلاً: "لقد كنا غاضبين جدًا من نادي برشلونة لفترة طويلة، واستخدمنا السخرية لتسليط الضوء على ما يحدث".
وانتقد أتلتيكو التسريبات المضللة التي تُنسب إلى "الآلة الإعلامية الكتالونية"، مشدداً بصرامة على موقفه التفاوضي وأن "اللاعب محمي بشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو، ونحن سعداء للغاية به ونعتمد عليه في الموسم المقبل".
ماذا يحمل المستقبل لألفاريز؟
في ظل هذه التوترات والتصريحات النارية، يقف مستقبل ألفاريز على المحك بينما يستعد لخوض كأس العالم مع منتخب الأرجنتين. فمع إصرار أتلتيكو مدريد على تفعيل الشرط الجزائي التعجيزي البالغ 500 مليون يورو، ورفضه القاطع للعروض الضخمة، يبدو أن خروج اللاعب سيكون معقداً للغاية.
ومع ذلك، قد تؤدي خيبة أمل اللاعب من عدم وفاء النادي بوعوده إلى أزمة داخلية تنذر بصيف ساخن، علمًا بأن أوريا شدد على أن جوليان "لا يضغط ولا يذهب للمونديال بنية عدم العودة".