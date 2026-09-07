ما وراء استمرار غريب .. "تعامل غير احترافي من الإدارة" ولهذا فضّل التجديد للنصر عن الاتحاد!

أسدل نادي النصر، الستار أخيرًا على إشكالية تجديد عقد عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعد إعلان استمراره حتى عام 2028.

استمرار غريب مع النصر، ملف شهد جدلًا كبيرًا، في ظل العروض التي تلقاها من كبار دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه، فضلًا عن أزمة وضع النادي تحت لجنة الرقابة المالية، التي قيّدت إتمام إجراءات التجديد له، طوال الفترة الصيفية.

ورغم ذلك، إلا أن الإعلامي متعب الهزاع، كشف عن تفاصيل صادمة وراء تجديد عقد غريب مع النصر، في الوقت الذي أعلن فيه النادي عن رحيل عدد من لاعبيه، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.