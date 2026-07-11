كواليس الخيانة.. تفاصيل صادمة حول تدمير علاقة بايرن ميونخ بليفاندوفسكي وضياع صفقة هالاند!

في كتاب "ليفاندوفسكي.. الحقيقة"، يصف كاتب السيرة الذاتية سيباستيان ستاسزيفسكي الموقف قائلاً: "اتصل حسن صالح حميديتش بوكيل هالاند. لكن سرعان ما علم بيني زهافي (وكيل ليفاندوفسكي)، الذي كان يمتلك مصادره الخاصة، وموكله ليفاندوفسكي بالأمر. ورغم أن هذه الخطوة جرحت روبرت، إلا أنه بدا غير مبالٍ؛ وظل كما هو، يواصل هز الشباك. ولكن في الواقع، بدأ استمتاعه باللعب في أليانز أرينا يتلاشى تدريجياً".

في ذلك الوقت، كان عقد النجم البولندي في قلعة "سابينر شتراس" يمتد حتى عام 2023. لذلك كان الأمر يتعلق بتحديد مستقبله على المدى المتوسط. ويضيف الكتاب: "عندما سأل زهافي صالح حميديتش -خلال محادثة جرت في صالة طائرات خاصة في مطار صغير- عما إذا كان صحيحاً أن بايرن يريد شراء هالاند، أنكر ذلك دون أن يرف له جفن". ويتابع: "لكن كل من زهافي وليفاندوفسكي كانا على دراية تامة بالحقيقة، لأنهما التقيا بوالد هالاند، آلف إنجي، في أحد النوادي الليلية، وعَلما منه أن المفاوضات جارية بالفعل".

وبذلك، وقعت خيانة الأمانة، وتعززت رغبة ليفاندوفسكي في البحث عن تحدٍ جديد. وعن ذلك قال اللاعب: "كان هذا أكبر خطأ ارتكبه بايرن. لقد كذب عليّ مسؤولو النادي. بعد كل هذه السنوات، كنت أستحق الصدق والاحترام. لو أخبروني بخططهم بصراحة، لربما نصحتهم بالقيام بذلك. لكنهم لم يفعلوا. وكنت أكبر من أن أُعامل بهذه الطريقة".

وهكذا تم تنفير ليفاندوفسكي، ليقرر لاحقاً الرحيل إلى نادي برشلونة. شكل هذا أزمة لبايرن، حيث أن صفقة هالاند باءت بالفشل أيضاً، بعدما فضل الأخير قبول عرض مالي أكثر إغراءً من مانشستر سيتي. ووفقاً لكاتب سيرة "ليفا"، كان رد فعل النادي البافاري بمثابة "تصرف يائس"، حيث أرادوا إغراء هدافهم التاريخي بأموال طائلة لتمديد عقده لعام إضافي مع خيار لموسم آخر: "بما في ذلك المكافآت، كان الاتفاق سيدر عليه ما يقرب من 30 مليون يورو في الموسم الواحد".