هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
General Views Of Etihad StadiumGetty Images Sport
Muhammad Zaki
ترجمه

بعد إدانته رسميًا .. كواليس الاجتماع السري بين مانشستر سيتي والبريميرليج

مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

البريميرليج أعلن رسميًا إدانة سيتي بانتظار الحكم النهائي

تشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي حاول التفاوض على تسوية مع الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن تصدر لجنة مستقلة حكمًا مدويًا بإدانته فيما يتعلق بسلوكه المالي.

وعلى الرغم من هذه المحادثات التي جرت خلف الكواليس، فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ليجد حامل اللقب نفسه في مواجهة عقوبات رياضية غير مسبوقة.

  • فشل المفاوضات خلف الكواليس

    وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، فقد دخل مانشستر سيتي في محادثات تمهيدية مع الدوري الإنجليزي الممتاز في محاولة للتوصل إلى تسوية مالية. غير أن هذه المحادثات السرية انهارت في نهاية المطاف لأن سيتي رفض التنازل عن تمسّكه الثابت بادعاءات البراءة.

    ولو تم التوصل إلى اتفاق، لكان النادي قد دفع على الأرجح غرامة مالية ضخمة، متجنبًا بذلك عقوبات رياضية كارثية مثل الهبوط أو تجريده من ألقابه التاريخية. والأهم من ذلك أن إبرام الاتفاق لم يكن ليُعدّ قانونيًا اعترافًا بارتكاب أي مخالفة.

    ومع ذلك، فإن العدد الهائل من الاتهامات يعني أن أي تسوية مالية كانت ستؤدي فقط إلى تبسيط المعركة القانونية بدلًا من إنهائها تمامًا. كما أن مثل هذه النتيجة كانت ستواجه مقاومة شرسة من الغرماء المحليين الألدّاء، ومن بينهم آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، وجميعهم فوّتوا ألقاب الدوري بفارق ضئيل خلال حقبة هيمنة سيتي.


  • Sheikh Mansour Manchester CityGetty Images

    خداع بقيمة مليار جنيه إسترليني

    إن حجم المخالفات المالية التي كشفت عنها اللجنة المستقلة أمرٌ مذهل. فقد خلصت اللجنة إلى أن مانشستر سيتي قام بتشغيل مخطط متطور بقيمة تقارب المليار جنيه إسترليني على مدى تسعة مواسم بين عامي 2009 و2018. وقد صُمّمت هذه العملية للالتفاف بشكل منهجي على لوائح الاستدامة المالية الخاصة بكل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال سلسلة من الترتيبات المصطنعة.

    وفي صميم القرار كانت هناك عملية تمويل مُقنّعة دبّرها القائمون على إدارة النادي. فقد وجدت اللجنة أن شركات مقرّها أبو ظبي لم تدفع سوى جزء يسير من قيم رعايتها المعلنة. أما الأرصدة المتبقية فقد سُدّدت بهدوء من قبل مجموعة أبو ظبي المتحدة، وهي الشركة القابضة الرئيسية المملوكة للشيخ منصور.

    ومن خلال هذه الآلية، ضخّم فريق الاتحاد عائداته التجارية بشكل مصطنع بأكثر من 830 مليون جنيه إسترليني. كما تبيّن أنه بالغ في إيرادات حقوق الصورة بما يقارب 74 مليون جنيه إسترليني، بينما أخفى في الوقت نفسه ما يقرب من 17 مليون جنيه إسترليني من التزامات عقود الموظفين.


  • مانشستر سيتي يتمسك ببراءته وسط عملية الاستئناف

    كانت تداعيات الحكم مدوّية، إذ وصف ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للبريميرليغ الوضع بأنه "الأكثر أهمية في تاريخ البريميرليج". وخلف الأبواب المغلقة، كان العداء ملموسًا بالقدر ذاته. فقد أبلغ فيران سوريانو الرئيس التنفيذي للنادي موظفي النادي بأن اللجنة المستقلة قد انساقت ببساطة وراء "نظرية مؤامرة" تقودها الرابطة.

    وعلى الرغم من النتائج الدامغة، سارع النادي إلى الرد عبر تقديم استئناف رسمي في الأول من أكتوبر 2026. وفي بيان علني متحدٍّ، رفض مانشستر سيتي الحكم ووصفه بأنه "غير آمن" ومعيب بشكل كبير.

    وجاء في البيان الرسمي: "موقف النادي الثابت هو أن الرأي يتضمن، لأسباب متعددة، أخطاءً مادية واضحة، في القانون والمبدأ والواقع. إن النادي بريء من الاتهامات التي وجّهها البريميرليج، وهناك مجموعة شاملة من الأدلة الدامغة التي لا يمكن دحضها تدعم جميع مواقفه".


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-SUNDERLANDAFP

    العقوبات التي تلوح في الأفق والحرب القانونية

    اللجنة المستقلة التي أصدرت حكم الإدانة أصبحت الآن مكلفة بتحديد عقوبة النادي. وبالنظر إلى الحجم غير المسبوق للمخالفات وانهيار محادثات التسوية السابقة، يواجه السيتي تهديدًا حقيقيًا للغاية بفرض عقوبات رياضية قاسية، قد تشمل خصم نقاط هائل، أو الطرد من دوري الدرجة الأولى، أو تجريده من الألقاب السابقة.

    ومع ذلك، فإن استئناف السيتي الشرس يضمن أن هذه الحرب القانونية المريرة ستمتد لأشهر. وعلى المدى القصير، يهدد استمرار حالة عدم اليقين بزعزعة استقرار تشكيلة إنزو ماريسكا، مع احتمال التأثير على الاحتفاظ باللاعبين، وصفقات الانتقالات المستقبلية، والمشروع الرياضي الأوسع للنادي بينما ينتظرون قرارًا نهائيًا ملزمًا.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي