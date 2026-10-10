إن حجم المخالفات المالية التي كشفت عنها اللجنة المستقلة أمرٌ مذهل. فقد خلصت اللجنة إلى أن مانشستر سيتي قام بتشغيل مخطط متطور بقيمة تقارب المليار جنيه إسترليني على مدى تسعة مواسم بين عامي 2009 و2018. وقد صُمّمت هذه العملية للالتفاف بشكل منهجي على لوائح الاستدامة المالية الخاصة بكل من الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال سلسلة من الترتيبات المصطنعة.
وفي صميم القرار كانت هناك عملية تمويل مُقنّعة دبّرها القائمون على إدارة النادي. فقد وجدت اللجنة أن شركات مقرّها أبو ظبي لم تدفع سوى جزء يسير من قيم رعايتها المعلنة. أما الأرصدة المتبقية فقد سُدّدت بهدوء من قبل مجموعة أبو ظبي المتحدة، وهي الشركة القابضة الرئيسية المملوكة للشيخ منصور.
ومن خلال هذه الآلية، ضخّم فريق الاتحاد عائداته التجارية بشكل مصطنع بأكثر من 830 مليون جنيه إسترليني. كما تبيّن أنه بالغ في إيرادات حقوق الصورة بما يقارب 74 مليون جنيه إسترليني، بينما أخفى في الوقت نفسه ما يقرب من 17 مليون جنيه إسترليني من التزامات عقود الموظفين.