ويبقى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في الولايات المتحدة، بينما تقوم السلطات بالتحقيق في مزاعم تتعلق بأنشطة مراهنة مشبوهة خلال مباراة في الدوري الفرنسي (ليج 1) في وقت سابق من هذا العام.
كندا ترفض منحه التأشيرة وتحقيقات التلاعب جارية .. نجم كوت ديفوار يغيب عن مواجهة ألمانيا رسميًا
لا يزال واهي موجودًا في الولايات المتحدة
أكد الاتحاد الإيفواري لكرة القدم (FIF) أن واهي لن يسافر مع الفريق إلى تورونتو لخوض مباراة كأس العالم يوم السبت ضد ألمانيا.
ولم يتمكن المهاجم من الحصول على التصريح الإداري المطلوب لدخول كندا، وسيبقى بدلاً من ذلك في الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
ويأتي هذا القرار في ظل الإجراءات القانونية الجارية عقب اعتقال واهي في أواخر مايو.
وبينما تواصل كوت ديفوار مشوارها في البطولة، تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من البعثة المسافرة، على الرغم من مشاركته في المباراة الافتتاحية للفريق التي انتهت بفوزه 1-0 على الإكوادور.
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فيفا يدعم المهاجم في ظل حالة عدم اليقين
أكد الاتحاد الإيفواري لكرة القدم (FIF) أن واهي لا يزال جزءًا من تشكيلة المنتخب الوطني، ومن المتوقع أن يظل ضمن برنامج الفريق في انتظار تطورات أخرى.
وفي بيان رسمي، قال الاتحاد الإيفواري لكرة القدم: «نحيط علمًا بالمقالات والمعلومات المختلفة التي نُشرت يوم الأربعاء، 17 يونيو 2026، بشأن اللاعب الدولي الإيفواري إيلي واهي.
"وحتى الآن، لم يتلق الاتحاد الإيفواري لكرة القدم أي إخطار رسمي بأي إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق به. وفي هذه الفترة الحساسة بشكل خاص، يقدم الاتحاد الإيفواري لكرة القدم كل دعمه للاعب ويؤكد من جديد ثقته به. ويظل إيلي واهي عنصراً مهماً في المنتخب الوطني الإيفواري.
"كما يعلن الاتحاد أن اللاعب لن يتمكن من الانضمام إلى الوفد المتوجه إلى كندا. ففي الواقع، لم يتسن في هذه المرحلة الحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لدخوله الأراضي الكندية. وبالتالي، سيبقى إيلي واهي في الولايات المتحدة في انتظار عودة الفريق".
التحقيق يركز على حجز مشبوه
يتعلق التحقيق بمباراة في الدوري الفرنسي (ليج 1) جمعت بين نيس وميتز في 17 مايو. وتقوم السلطات بالتحقيق فيما إذا كان واهي قد تلقى بطاقة صفراء عن عمد في الدقيقة 35، حيث أفادت التقارير بأن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم للمحترفين (LFP) قد رصد نشاطًا مشبوهًا في المراهنات. وكانت هذه البطاقة هي الخامسة له هذا الموسم، مما أدى إلى إيقافه عن مباراة مهمة في تصفيات الهبوط. ويبحث المحققون فيما إذا كان الحادث جزءًا من مخطط أوسع نطاقًا متعلق بالمراهنات.
ولم تبدأ رابطة كرة القدم المحترفة (LFP) أي إجراءات تأديبية، وتقول إنها لن تدلي بمزيد من التعليقات طالما أن التحقيق الجنائي لا يزال جارياً. ومع ذلك، أكدت الرابطة مجدداً التزامها بحماية نزاهة مسابقاتها، واحتفظت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتيجة القضية.
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كوت ديفوار تتكيف مع غياب مهاجمها الرئيسي
يتعين على كوت ديفوار الآن الاستعداد لمواجهة صعبة مع ألمانيا في غياب أحد خياراتها الهجومية. كان واهي قد شارك في التشكيلة الأساسية خلال الفوز على الإكوادور، ويؤدي غيابه إلى إضعاف العمق الهجومي للفريق في مرحلة حاسمة من البطولة.
ومن المتوقع أن ينضم المهاجم مجددًا إلى صفوف الفريق عندما تعود «الفيلة» إلى فيلادلفيا لخوض مباراتها المقبلة ضد كوراساو. وفي الوقت نفسه، لا يزال التحقيق جاريًا في فرنسا، حيث لم تتوصل السلطات بعد إلى أي استنتاج بشأن هذه الادعاءات.