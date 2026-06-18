كندا ترفض منحه التأشيرة وتحقيقات التلاعب جارية .. نجم كوت ديفوار يغيب عن مواجهة ألمانيا رسميًا

أكد الاتحاد الإيفواري لكرة القدم (FIF) أن واهي لن يسافر مع الفريق إلى تورونتو لخوض مباراة كأس العالم يوم السبت ضد ألمانيا.

ولم يتمكن المهاجم من الحصول على التصريح الإداري المطلوب لدخول كندا، وسيبقى بدلاً من ذلك في الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

ويأتي هذا القرار في ظل الإجراءات القانونية الجارية عقب اعتقال واهي في أواخر مايو.

وبينما تواصل كوت ديفوار مشوارها في البطولة، تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من البعثة المسافرة، على الرغم من مشاركته في المباراة الافتتاحية للفريق التي انتهت بفوزه 1-0 على الإكوادور.