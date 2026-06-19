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Ismael Kone gfx (Goal only)Getty/gemini
هيثم محمد

لعنة كندا في البطولات الكبرى .. كسر القدم يطاردهم والعامل المشترك إيطاليا!

فقرات ومقالات
سويسرا ضد كندا
سويسرا
كندا
كأس العالم
تاجون بوكانان
اسماعيل كوني

إصابة قوية تعرض لها إسماعيل كوني ضد قطر ستغيبه لشهور عن الملاعب

حقق المنتخب الكندي فوزًا عريضًا على نظيره القطري بسداسية نظيفة فجر الجمعة هو الأول في تاريخه بالبطولة بمشاركاته الثلاث، ولكن على الرغم من النتيجة العريضة وصدارة المجموعة، خيم الحزن على المعسكر الكندي عقب الإصابة القوية التي تعرض لها نجم وسطه ولاعب ساسوولو إسماعيل كوني عقب تدخل قوي من عاصم ماديبو لاعب قطر الذي تلقي البطاقة الحمراء الثانية للعنابي في اللقاء.

إصابة كوني بكسر في قدمه ليست الأولى للكنديين في البطولات الكبرى، ليتحول الأول لشبهة لعنة للفريق، وكأن أصبح لزامًا عليه أن يفقد أحد نجومه كل مرة بسبب إصابة مروعة تكلفه الغياب لشهور.

  • إصابة كوني

    وبحسب الفحوصات الأولية التي خضع لها لاعب وسط كندا، تعرض لكسر في عظمتي السابق بعد التدخل من قبل ماديبو، ما يعني انتهاء مشاركته المونديالية، وغيابه المتوقع عن الملاعب لمدة قد تصل إلى خمسة أو ستة أشهر.

    مدرب كندا جيسي مارش كان حزينًا بعد المباراة وركز في تعليقاته على الإصابة القوية للاعبه، وأشاد أيضًا بماديبو الذي توجه لغرف ملابس كندا مباشرة عقب اللقاء للاعتذار، وهو الذي ظهر متأثرًا في الملعب وحاول لاعبي كندا مواساته.


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  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    قبل كوني .. بوكانان أيضًا

    كما ذكرنا، الأمر أشبه بلعنة لمنتخب كندا في البطولات الكبرى، فقبل إصابة كوني، تعرض تاجون بوكانان الحاضر مع كندا في كأس العالم الحالية ولاعب فياريال لنفس الإصابة أثناء مشاركة الفريق في كوبا أمريكا 2024.

    وقتها تعرض اللاعب لكسر بعظمة الساق أثناء التدريبات وليس مباراة وغاب عن بقية البطولة، ولمدة ست شهور كاملة عن الملاعب، ما كلفه مكانه في إنتر الذي كان انضم له قبلها بشهور قليلة وكان ينتظر منه الكثير في إيطاليا.


  • Ismael Kone SassuoloGetty Images

    العامل المشترك .. إيطاليا

    ما الذي يجمع الثنائي الذي تعرضت ساقه للكسر؟ إيطاليا، بوكانان وقتها كان يلعب في إنتر وكوني حاليًا ينشط في ساسوولو بالسيري آ.

    في 2024، كلفت الإصابة بوكانان مكانه في إنتر الذي كان انتقل له للتو، وعندما عاد لم ينجح في فرض نفسه أساسيًا أو استعادة مستواه، ليرحل مُعارًا أولًا إلى فياريال ثم اشتراه الأخير نهائيًا، وفي الليجا استعاد عافيته ومستواه كجناح أيمن هجومي مميز، وهاهو أحد أهم أعمدة كندا في كأس العالم.

    أما كوني، فهو في ساسوولو منذ يوليو الماضي فقط عقب انضمامه من مارسيليا، وفي إيطاليا جذب صاحب الأصول الإيفوارية الأنظار بفضل مستوياته المميزة كلاعب خط وسط شامل، وارتبط باهتمام وعروض من روما وإنتر وأندية في البريميرليج، ولكن بعد الإصابة والغياب الطويل المتوقع، لا أحد يعلم ما يحمل المستقبل لكوني، ولكن سيأمل أن تكون رحلته مشابهة لمواطنه بوكانان ويعود بعد التعافي بقوة.

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