كندا تدخل التاريخ وقطر تفلت من المصير القديم للمنتخب السعودي .. إلى أكرم عفيف: أما آن أوان التعلم من تجربة سالم الدوسري؟!

ليلة كارثية على كافة الأصعدة مر بها المنتخب القطري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة – بتوقيت مكة المكرمة – كان بطلها نظيره الكندي، الذي عبر بسهولة على جسد الأدعم.

المنتخب الكندي حقق الفوز الليلة أمام نظيره القطري بسداسية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.

السداسية سجلها كايل لارين، جوناثان دافيد "هاتريك – ثلاثية"، ناثان صليبا ومحمد مناعي "بالخطأ في مرماه"، في الدقائق 16، 29، 3+45، 75 و2+90.

مهمة السداسية سهلها طرد مدافع قطر همام الأمين في الدقيقة 33 من عمر المباراة، على إثر عرقلته للاعب الخصم ومنعه انفراد صريح بطريقة غير قانونية، وكذلك طُرد زميله عاصم ماديو في الدقيقة 53، على إثر تدخل عنيف على قدم لاعب الخصم إسماعيل كونيه، الذي أصيب بكسر في القدم.

أما عن ترتيب المجموعة الثانية، فيتصدر المنتخب الكندي الترتيب بأربع نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على سويسرا "الوصيفة"، يليهما البوسنة وقطر بنقطة وحيدة لكل منهما.

وللحديث تفصيلًا عن أبرز ملامح مواجهة قطر وكندا، دعونا نستطرد في السطور التالية..



