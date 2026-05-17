Goal.com
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY Canada WC preview GFXGoal AR, Gemini
علي رفعت

كندا | صباع بشري داخل مشروب روحي.. المستضيف يبحث عن أول نقطة في كأس العالم!

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
كندا
كأس العالم

كندا وتحدي المونديال

إذا زرت مقاطعة يوكون الكندية وتوجهت إلى فندق داون تاون الشهير هناك فقد يقع نظرك على طقس غريب يثير الدهشة والغرابة في نفوس الزوار. 

نحن نتحدث عن مشروب شهير يحتوي على إصبع قدم بشري حقيقي ومحنط يتم وضعه داخل الكأس كشرط أساسي لنيل عضوية ناد محلي غامض. 

تعود القصة إلى عام 1923 عندما عثر أحد بحارة المنطقة على هذا الإصبع المتجمد وقرر الاحتفاظ به في زجاجة لتتحول الفكرة بعد عقود طويلة إلى تقليد سياحي غريب يقصده المغامرون من كل مكان.

الشرط الوحيد للنجاح في هذا التحدي هو أن يلمس الإصبع المحنط شفتيك أثناء تناول الشراب لتصبح جزءًا من تاريخ هذا المكان الفريد الذي يجمع بين الرعب والمغامرة وسط أجواء كندية خالصة.

هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا المغامرات المرعبة والغريبة وتتساءل متى ينتهي الكاتب من هلوسته وينتقل إلى عالم كرة القدم؟ دعنا نترك فندق داون تاون وأصابعه المحنطة خلفنا وننطلق سريعًا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب كندا.



  • CANADA-COP27-ONU-ENVIRONMENT-NATURE-ANIMAL-CLIMATEAFP

    البلد.. لغز الجاذبية المفقودة في خليج هيدسون


    بعيدًا عن الحقائق الجغرافية التقليدية المحفوظة في كتب المدارس عن كونها ثاني أكبر بلد في العالم وعن أراضيها الشاسعة ومساحاتها الممتدة التي تصيب من يقرأها بالملل لتشعر أنك أمام كتاب جغرافيا قديم فإن كندا تخفي سرًا علميًا أغرب بكثير في منطقة خليج هيدسون.

    تشهد الأرض هناك في خليج هيدسون ظاهرة طبيعية فريدة تتمثل في نقص الجاذبية الأرضية عن بقية كوكبنا، ولسنوات طويلة ظل العلماء في حيرة لتفسير هذا اللغز حتى تبين أن جبال الجليد الضخمة التي كانت تغطي المنطقة في العصر الجليدي تسببت في إزاحة جزء من كتلة الأرض ولم تعد القشرة الأرضية لشكلها الطبيعي حتى الآن مما يجعل وزن أي شخص هناك أقل بجرامات بسيطة عن أي مكان آخر في العالم.


    • إعلان
  • Canada v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    المنتخب.. محاولات جادة لبناء إرث جديد


    تاريخ كندا الكروي لا يملك ثقل عمالقة اللعبة في القارات الأخرى فالمنتخب سجل حضوره الأول في المونديال عام 1986 في نسخة المكسيك وخسر كل مبارياته وغاب بعدها لعقود طويلة حتى نجح جيل مميز في العودة مجددًا عام 2022 في نسخة قطر، وأيضًا خسر كل اللقاءات.

    ورغم خروج الفريق من دور المجموعات في تلك المشاركات السابقة إلا أن الكرة الكندية تمر بمرحلة تطور هائلة وتستعد الآن لخوض غمار المونديال الحالي بهدف كسر العقدة التاريخية وتحقيق انتصارات تدون في السجلات الرسمية كإرث حقيقي للأجيال القادمة.


  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-BOLOGNAAFP

    من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في كندا؟


    يبرز المهاجم القناص جوناثان ديفيد كأحد أهم العناصر الهجومية في التشكيلة الحالية بفضل تحركاته الذكية وحاسته التهديفية العالية داخل منطقة الجزاء.

    ديفيد الذي يبلغ من العمر 26 عامًا قدم لسنوات مستويات كبيرة في الملاعب الأوروبية ويعد الهداف التاريخي القادم لبلاده بفضل مساهماته الكبيرة في المباريات الحاسمة.

    ورغم أنه لا يقدم أفضل مواسمه في صفوف يوفنتوس بوصوله لستة أهداف وأربع صناعات طوال الموسم، إلا أن جماهير البلد المستضيف تمني النفس أن يعوضها عن إخفاقات النادي بأداء استثنائي بين أهله وجماهيره في كندا.


  • موهبة تستحق المتابعة


    وقع اختيارنا هنا الجناح المهاري مارسيلو فلوريس البالغ من العمر 22 سنة ليكون الموهبة الأبرز المتوقع توهجها مع كندا.

    قصة فلوريس تحمل طابعًا دراميّا مثيرًا، فاللاعب الذي تخرج من أكاديمية نادي آرسنال الإنجليزي ينحدر من أصول مكسيكية ومثل بالفعل منتخب المكسيك الأول وكان متواجدًا في قائمته لبطولة كوبا أمريكا، لكن غيابه عن المشاركة في الدقائق الرسمية منح كندا فرصة ذهبية لإقناعه بتمثيل موطنه الأصلي، وهو ما وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسميًا في فبراير من عام 2026 ليتحول سريعًا إلى أحد الأسلحة الهجومية المهمة للمنتخب الكندي.

    يجيد فلوريس اللعب في مركز خط الوسط المهاجم والجناح، ويمتاز بالسرعة والقدرة العالية على المراوغة وصناعة اللعب، وهو يمر حاليًا بأفضل فتراته الفنية مع نادي تيجريس أونال المكسيكي، حيث يستعد خلال أيام قليلة لقيادة فريقه في نهائي كأس أبطال الكونكاكاف في مواجهة مرتقبة أمام تولوكا.


  • Guatemala v Canada - Gold Cup 2025: Quarter FinalsGetty Images Sport

    حظوظ كندا في البطولة


    تخوض كندا منافسات البطولة الحالية بدوافع قوية لتخطي عقبة الدور الأول مستفيدة من التطور الفني الكبير الذي تعيشه المجموعة ودعم جماهيرها الكبيرة.

    القرعة وضعت الفريق في مواجهات تتطلب انضباطًا تكتيكيًا كبيرًا وحضورًا ذهنيًا طوال دقائق اللعب ورغم صعوبة المهمة أمام فرق تملك خبرات مونديالية نسبية مثل البوسنة والهرسك، وسويسرا وأيضًا قطر التي استضافت آخر نسخة إلا أن الفريق يبحث بكل قوة عن أول نقطة له في تاريخ مشاركاته في البطولة بعد ستة مباريات بين نسختين سابقتين خسروها جميعًا.

    إلا أن نظام البطولة الحالي بصعود أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث قد يمنح كندا فرصة حقيقية للعبور إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخها إذا نجح المدرب في استغلال العناصر التي يملكها بالشكل الأمثل.



المباريات الودية
كندا crest
كندا
كندا
أوزبكستان crest
أوزبكستان
أوزباكستان