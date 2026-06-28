فرصة جيدة للنوم: كندا تتأهل وصدق أبو تريكة .. حان الوقت لإحراق تمثال هوجو بروس!

المعنى الحقيقي للرصاصة الطائشة، هكذا جاءت تصويبة ستيفن أوستاكيو، لتقود منتخب كندا للاستمرار في كتابة التاريخ، بالصعود إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، وتنهي رحلة الطموح لجنوب إفريقيا.

الفريقان كانا يبحثان عن كتابة التاريخ؛ كلاهما تأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة، وبينما كانت المباراة تتجه للوقت الإضافي، جاء نجم لوس أنجلوس إف سي، ليقول: لا مزيد من الانتظار، ويسدد كرة أرضية على يمين الحارس رونوين ويليامز، في الدقيقة 90+2.

المنتخب الكندي، تأهل بأفضلية الأرض، إلى دور الـ32، إلا أن كتيبة كيسي مارش، أثبتت بأن اللعب خارج الأرض، لن يثنيها عن حلمها بالمواصلة في كتابة التاريخ في كأس العالم، ليصعد إلى ثمن النهائي، وينتظر المتأهل من مواجهة هولندا والمغرب.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة كندا وجنوب إفريقيا، في دور الـ32 من كأس العالم..