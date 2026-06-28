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محمود خالد

فرصة جيدة للنوم: كندا تتأهل وصدق أبو تريكة .. حان الوقت لإحراق تمثال هوجو بروس!

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كندا
جنوب أفريقيا
كأس العالم
ستيفن أوستاكيو
رونوين ويليامس
هوجو بروس

وداعًا جنوب إفريقيا .. كندا إلى ثمن نهائي كأس العالم

المعنى الحقيقي للرصاصة الطائشة، هكذا جاءت تصويبة ستيفن أوستاكيو، لتقود منتخب كندا للاستمرار في كتابة التاريخ، بالصعود إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، وتنهي رحلة الطموح لجنوب إفريقيا.

الفريقان كانا يبحثان عن كتابة التاريخ؛ كلاهما تأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة، وبينما كانت المباراة تتجه للوقت الإضافي، جاء نجم لوس أنجلوس إف سي، ليقول: لا مزيد من الانتظار، ويسدد كرة أرضية على يمين الحارس رونوين ويليامز، في الدقيقة 90+2.

المنتخب الكندي، تأهل بأفضلية الأرض، إلى دور الـ32، إلا أن كتيبة كيسي مارش، أثبتت بأن اللعب خارج الأرض، لن يثنيها عن حلمها بالمواصلة في كتابة التاريخ في كأس العالم، ليصعد إلى ثمن النهائي، وينتظر المتأهل من مواجهة هولندا والمغرب.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة كندا وجنوب إفريقيا، في دور الـ32 من كأس العالم..

  • فرصة جيدة للنوم!

    تخيل معي عزيزي القارئ، أن اللقطة الأبرز في المباراة، جاءت من مشجعة فقدت هاتفها، الذي سقط من المدرجات، أثناء محاولتها السير على نمط الجماهير في عمل "موجة".

    صحيح أن بعض الطلقات الكندية، كانت لتفيقك قليلًا، إلا أن "النوم" أثناء المباراة، ربما كان الرأي الذي اتفق عليه عدد كبير من الجماهير، في ظل التعادل السلبي الذي استمر حتى الوقت بدل الضائع، ووجود حالة من الحذر في التعامل مع الارتدادات الهجومية من قبل الفريقين.

    فرصة وحيدة كانت تستحق أن تستفيق عندها، في الدقيقة 43، عندما أنقذ موديبا، الكرة من رأسية موديبا، على خط المرمى، ثم ارتدت إلى بوكانان الذي حاول تسديد الكرة داخل منطقة الـ6 ياردة، إلا أن الحارس رونوين ويليامز تصدى للكرة.

    افتتاحية دور الـ32، أعطت فرصة للاتفاق مع نجم الكرة المصرية، محمد أبو تريكة، حينما صرّح بأن المتعة ستبدأ مع كأس العالم من دور الثمانية، مضيفًا "ناموا، مواعيد المباريات متأخرة".

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    كندا .. أول مضيف يعبر خارج أرضه

    من الظواهر الغريبة في تلك المباراة، أنها كانت المرة الأولى التي يلعب فيها المنتخب المضيف خارج أرضه، في تاريخ كأس العالم، وهي الواقعة التي لم تحدث في نسخة كوريا الجنوبية واليابان في 2002، وشهدناها في مونديال أمريكا الشمالية.

    المنتخب الكندي "المضيف" يخوض مباراته الأولى خارج بلاده في كأس العالم 2026، ورغم ذلك، فقد أثبت بأنه قادر على صنع التاريخ، وإن لعب في الولايات المتحدة، خاصة وأن رحلته ستظل في أمريكا، إن واصل البقاء في البطولة.

    مباراة ذات إيقاع سجالي متوسط، ورغم معاناة منتخب كندا، من الرقابة الدفاعية، خاصة على مستوى الأطراف، والاستحواذ الأكبر من قِبل جنوب إفريقيا، إلا أن كتيبة مارش، تفوقت في تهديد مرمى الخصم، بـ7 كرات من أصل 12 لما بين الخشبات الثلاث، مقابل تسديدة إفريقية واحدة فقط على مرماه.

  • كلمة أخيرة..

    رغم أفضليته، إلا أن المنتخب الكندي "انتزع" بطاقة التأهل من جنوب إفريقيا، بهدف كان بمثابة رد على التوقعات المخيبة للآمال، بأن تكون تلك بداية المراحل الإقصائية من كأس العالم.

    ومن لقاء اليوم، تأتي رسالة ضرورية لمن سيتأهل من المغرب أو هولندا، إلى دور الـ16، بأن نقطة قوة منتخب كندا، تتمثل في كراته العرضية، التي عندما كانت تصل إلى منطقة الجزاء، تجد الأطوال التي تستطيع التعامل معها، سواءً من اللعب المفتوح أو الركلات الركنية.

    بلغة الأرقام، كان الحارس رونوين ويليامز، ليكون أفضل لاعبي المباراة، قبل رصاصة ستيفن أوستاكيو، القائد الذي لم يسجل أي هدف لمنتخب بلاده، منذ نوفمبر 2023، في ربع نهائي دوري أمم الكونكاكاف، إلا أنه هدف كفيل، بأن يخلد في سجلات التاريخ في كندا، لأنه عبر بالمنتخب لأول مرة إلى دور الـ16 من كأس العالم.

    أما عن هوجو بروس، المدير الفني لجنوب إفريقيا، فقد صرح قبل المباراة، بأنه لا يكترث لما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحينما اقترح أحدهم إقامة تمثال لتكريمه، رد عليه بأن يصنعوه من الخشب حتى يحترق سريعًا عندما يخسرون، ولعلّ هذا هو الوقت الأنسب لإحراق التمثال، رغم أن منتخب جنوب إفريقيا خرج بإنجاز تاريخي، وهو عبوره من دور المجموعات لأول مرة.