"كنت مستعدًا لمغادرة الملعب في نعش من أجله".. جون تيري يؤكد شعوره بالذنب بسبب إقالة مورينيو الأولى!

استذكر لامبارد اللحظة المؤثرة التي دخل فيها مورينيو غرفة الملابس ليبلغ اللاعبين مباشرةً بخبر إقالته.

ووصف لاعب الوسط السابق الأجواء العاطفية التي سادت داخل الغرفة قائلاً: "أتذكر دخوله إلى غرفة الملابس وإخباره لي بأنه تم إقالته. لم أستطع التفكير في مدى المساعدة التي قدمها هذا الرجل لمسيرتي المهنية، ومدى حبي للعمل معه. كانت هناك دموع، وهو أمر غير معتاد في غرفة الملابس عند رحيل المدرب".

كما أعرب تيري عن إعجابه الشديد بالمدرب، بينما ألقى باللوم على نفسه في التعادل 1-1 في دوري أبطال أوروبا أمام روسنبورج، الذي أدى في النهاية إلى إقالته: «كنت مستعداً لمغادرة الملعب في نعش من أجله. كان هناك رجال بالغون، والدموع تنهمر على وجوههم، دون أن يفهموا السبب حقاً. وحتى اليوم ما زلت أقول في نفسي: هذا خطئي.

"عندما تعادلنا في مباراة دوري أبطال أوروبا، سجل لاعب من الفريق المنافس هدفاً. لو لم أسمح لذلك اللاعب بالتسجيل، هل كان سيبقى في منصبه لبضع سنوات أخرى؟ من يدري؟ ما زلت أشعر بنوع من المسؤولية تجاه ذلك، إن كان هذا منطقياً. بصراحة، من المخيب للآمال كيف انتهى الأمر برمته. كنت أحبه وأعشقه بشدة، وكنت أكثر حزناً من أي شخص آخر، لأكون صادقاً."