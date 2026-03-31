"كنت لتضحي بحياتك من أجله" - مارك كوكوريلا يؤكد أن تشيلسي أخطأت في إقالة إنزو ماريسكا

وفي حديثه إلى موقع "ذا أثليتيك"، صرح كوكوريلا قائلاً: "في عهد إنزو ماريسكا، كنا أكثر استقراراً، لأننا عملنا معاً لمدة 18 شهراً. إذا نظرنا إلى فترة الإعداد الأولى معنا، كانت هناك شكوك. تحتاج إلى عملية حتى يفهم كل لاعب ما يتعين علينا القيام به. في الأشهر الأخيرة معنا مع ماريسكا، كنا نلعب بشكل شبه تلقائي. إذا قمنا بتغيير النظام، كنا نعرف ما يتعين علينا القيام به. تحتاج إلى هذا الوقت.

"عندما يمنحك المدرب تلك الثقة ويوفر لك منصة للقتال من أجل الألقاب، فإنك مستعد للموت من أجله. لحظة رحيل ماريسكا، كان لذلك تأثير كبير علينا. هذه قرارات يتخذها النادي. لو سألتني، لما اتخذت هذا القرار."