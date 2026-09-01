"كنت تستحق هذه القصة".. رسالة عاطفية من أنتونيلا روكوزو إلى ليونيل ميسي بعد إعلان اعتزاله الدولي!

أعلن ميسي رسميًا اعتزاله كرة القدم الدولية وقد أكد المهاجم الأسطوري البالغ من العمر 39 عامًا قراره يوم الاثنين عبر منشور على إنستجرام، حيث شارك صورة لصفحة من دفتر بخط اليد باللغة الإسبانية لإيصال الخبر. ويأتي هذا الإعلان بعد مسيرة دولية ضخمة امتدت على مدى عقدين من الزمن.

وفي أحدث محطاته، قاد الأرجنتين كقائد إلى نهائي كأس العالم 2026، حيث مُني منتخبه في النهاية بالخسارة أمام إسبانيا. ويمثل رحيله النهاية القاطعة لفصل تاريخي مع المنتخب الوطني. يعتزل ميسي وهو الهداف التاريخي الأول لبلاده وأكثر لاعبيها مشاركة دولية، تاركًا خلفه إرثًا سيكون من الصعب للغاية تجاوزه.