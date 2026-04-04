"كنت أفكر في مدريد" - كيليان مبابي يعترف بصراحة بشأن موسمه الأخير في باريس سان جيرمان والمدرب لويس إنريكي

تحدث كيليان مبابي بصراحة عن الأثر النفسي الذي تركته عليه الأشهر الأخيرة التي قضاها في باريس سان جيرمان. واعترف المهاجم بأن انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد وعلاقته المتوترة مع لويس إنريكي حالت دون تقديمه لأفضل أداء ممكن.

  • موسم طغى عليه ملعب البرنابيو

    توج الفصل الأخير من مسيرة مبابي الحافلة بالإنجازات في الدوري الفرنسي بالفوز بالثنائية المحلية، لكن اللاعب الفرنسي كشف الآن عن الصراع الداخلي الذي ألقى بظلاله على تلك الإنجازات. وعلى الرغم من فوزه بلقب الدوري وكأس فرنسا، شعر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أن تركيزه قد تأثر بسبب انتقاله الوشيك إلى العاصمة الإسبانية. كانت تلك الفترة مضطربة، حيث تعامل المهاجم مع تكهنات إعلامية مستمرة وموقف غير مستقر مع إدارة النادي. هذا العبء النفسي، مقترناً بدوره المتقلب في التشكيلة الأساسية، جعل النجم يشعر بأنه غير قادر على تقديم أفضل ما لديه لجمهور باريس قبل رحيله الحتمي.

    الأسف بشأن الشراكة مع إنريكي

    وفي حديثه لبرنامج «ذا بريدج»، تحدث مبابي عن الفرصة التي فاتته للاستفادة الكاملة من الحكمة التكتيكية للويس إنريكي. واعترف مبابي قائلاً: «إنه مدرب ممتاز حقاً. لقد عملت معه في سنتي الأخيرة (مع باريس سان جيرمان)، لذا لم أتمكن من الاستفادة القصوى من هذه التجربة».

    "خلال الشهر الأول (من فترة لويس إنريكي)، كنت في العلية. عدت، وقلت لنفسي: 'هناك سيف داموقليس معلق فوق رأسي. في أي لحظة، سيقطعون رأسي، لذا قد أغادر مرة أخرى". ثم اتخذت قرار المغادرة، ولذا في الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأخيرة، أبقاني فقط من أجل دوري أبطال أوروبا. كنت أفكر نصفياً في ريال مدريد في تلك المرحلة. كلاعب، لم أستفد إلى أقصى حد من لويس إنريكي".

  • التوتر السياسي وخيبة الأمل الأوروبية

    أدى الصراع على السلطة بين مبابي ومجلس إدارة باريس سان جيرمان إلى خلق أجواء متوترة أثرت في نهاية المطاف على طموحات النادي الأوروبية. وأثارت استراتيجية الحد من مشاركاته بعد تأكيد رحيله جدلاً واسعاً، لا سيما مع معاناة الفريق في إيجاد إيقاعه خلال المباريات الحاسمة. وبلغ هذا التوتر ذروته بالخروج المخيب للآمال من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بوروسيا دورتموند.

    الحياة بعد ملعب بارك دي برانس

    وقد اندمج مبابي منذ ذلك الحين في صفوف ريال مدريد، محققاً أخيراً حلمه الذي طال انتظاره باللعب في ملعب البرنابيو. وقد كان بمثابة آلة أهداف هذا الموسم، حيث سجل 38 هدفاً في 35 مباراة فقط في جميع المسابقات. وفي الوقت نفسه، يحتل «البلانكوس» حالياً المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر برشلونة. وسيواجه الفريق في مباراته المقبلة فريق مايوركا على ملعب إيبيروستار، قبل أن يستضيف بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل. 

